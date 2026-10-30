Este sábado, a partir de las 09:00 se realizará en Playa Grande el primer encuentro mensual del Programa Punto Activo, destinado a las personas que actualmente participan en las cuatro sedes de las actividades para adultos y personas mayores.

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La jornada reunirá a los grupos que habitualmente realizan sus actividades en Plaza España, Playa Grande, Boulevard Marítimo y Falucho (Monumento a Olmedo) y Parque Primavesi, con el objetivo de fomentar la integración, la sociabilización y el intercambio entre los participantes de los diferentes puntos de encuentro.

La propuesta, complementa las actividades regulares del programa, el cual comenzó el 1 de octubre y se desarrolla bajo la coordinación de profesores especializados del EMDER, promoviendo el acondicionamiento físico, los hábitos saludables, el mantenimiento de las capacidades del cuerpo y el envejecimiento activo.

A su vez, y en paralelo al primer encuentro mensual, el Programa Punto Activo mantiene abierta la inscripción para sus actividades sistemáticas, las cuales se desarrollan de lunes a jueves en cinco espacios públicos de Mar del Plata, con propuestas destinadas a niños, adolescentes, adultos y personas mayores.

Por un lado, para los mayores de 18 años, las actividades se llevan a cabo en Plaza España, Playa Grande, Boulevard Marítimo y Falucho (Monumento a Olmedo) y Parque Primavesi, con diferentes horarios para facilitar la participación según la disponibilidad de cada persona.

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Y por su parte, niños y adolescente de entre 6 a 17 años, cuentan con actividades en la Pista de Atletismo Justo E. Román, orientadas a la iniciación, el desarrollo y la formación en atletismo.

La inscripción gratuita se realiza a través de la pagina: www.mardelplata.gob.ar/puntoactivo , los interesados podrán consultar los días, horarios y lugares disponibles.

Luego de completar el formulario, es importante indicar correctamente el día, el horario y el Punto Activo elegido, además de adjuntar un apto médico vigente. Y una vez enviada la solicitud, el equipo del EMDER se comunicará por correo electrónico o WhatsApp para confirmar el cupo.

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