El programa Punto Activo continúa sumando participantes y mantiene abierta la inscripción gratuita para niños, adolescentes, adultos y personas mayores en Mar del Plata. La propuesta, que comenzó el 1 de octubre, ofrece actividades físicas en cinco espacios públicos de la ciudad y es coordinada por el Municipio a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER).

Ads

Mediante clases a cargo de profesores especializados, la iniciativa busca promover el acondicionamiento físico, los hábitos saludables y la socialización. También apunta a mantener las capacidades físicas y fomentar el envejecimiento activo.

Puede interesarte

Las personas interesadas deben completar el formulario disponible en www.mardelplata.gob.ar/puntoactivo. Una vez enviado, el equipo del EMDER se comunicará por correo electrónico o WhatsApp para confirmar el cupo.

Al realizar la inscripción, se debe seleccionar correctamente el día, el lugar y el punto de encuentro. Además, se debe adjuntar un apto médico vigente.

Las actividades se desarrollan en cinco espacios de Mar del Plata: la Pista de Atletismo Justo E. Román, destinada exclusivamente a chicos de 6 a 17 años; Plaza España; las escalinatas de Playa Grande; el Monumento a Olmedo, en Boulevard Marítimo y Falucho; y el Parque Primavesi.

Ads

Puede interesarte

La inscripción es gratuita y permanece abierta a través del sitio web municipal.

Ads