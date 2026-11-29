Cada año que arranca, Hollywood hace sus apuestas respecto de qué películas podrán tener chances de meterse en la temporada de premios del año siguiente. Están las grandes producciones dirigidas por grandes nombres (obviamente este año todos descontaban que La odisea estaría en la pelea) y aquellas películas de autor, más pequeñas, pero que alcanzan cierto prestigio crítico. Lo que nadie predijo este años es que un pequeño documental hecho con apenas siete millones de dólares se iba a convertir en una de las principales favoritas: Puedes verlo todo de Nathan Fielder y Lance Oppenheim. Y nadie lo predijo no porque había dudas de su calidad (Fielder y Oppenheim son dos tipos reconocidos), sino básicamente porque nadie (bueno, obviamente sus productores y realizadores) sabía que esa película existía.

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La película se estrenó en septiembre pasado durante el Festival de Cine de Telluride y fue una sorpresa tanto para los espectadores como para la prensa, que desconocía este proyecto rodado en secreto. Claro, una vez conocida la película, el interés era inmediato porque la protagonista era nada más y nada menos que Elizabeth Holmes, la empresaria condenada por fraude y convertida en una de esas raras celebridades en estos tiempos de construcción y adoración de monstruos. El resultado fue descomunal, no sólo por las críticas positivas que tuvo (hay quienes la consideran una obra maestra moderna) sino además por su repercusión en taquilla: de los 7.000.000 de dólares que costó a los 106.644.223 que lleva recaudados hasta hoy según el sitio IMDB. Una cifra impensada para un documental.

Si usted se pregunta quién es Elizabeth Holmes, hay que decir que se trata de una ex empresaria y ex directora ejecutiva de la extinta empresa Theranos, dedicada a los servicios de tecnología de salud y laboratorio clínico. En ese contexto habían desarrollado un dispositivo portátil revolucionario que, según su testimonio, prescindía del uso de agujas y permitía realizar un análisis completo de una persona a partir de una mínima gota de sangre. Ese “puedes verlo todo” del título que rebota en varios sentidos. Este aparato reportó grandes ganancias y convirtió a Holmes en la primera mujer de la historia en Estados Unidos en alcanzar una fortuna de más de mil millones de dólares, uno de esos datos estadísticos que les encantan a los norteamericanos y que son la base de una biopic sobre el sueño americano. Pero antes de cantar victoria, se descubrió que el tester no funcionaba y la empresaria fue acusada de “fraude masivo”. Tras varias idas y vueltas judiciales, en enero de 2022 Holmes y el CEO Ramesh Balwani (también pareja de la mujer) fueron encontrados culpables. Finalmente ella terminó sentenciada a más de 11 años de prisión.

Si quieren conocer más en profundidad sobre el caso de Holmes pueden ver el documental de HBO Desangrando a Silicon Valley o la miniserie de ficción The dropout protagonizada por Amanda Seyfried. Y es recomendable tal vez porque a Nathan Fielder y Lance Oppenheim no les interesa tanto hacer un background judicial a la hora de meternos en su película, como usar ese dispositivo para reflexionar sobre la mentira, su construcción y el cine como superficie donde la verdad y la mentira se funden imprevistamente. Puedes verlo todo es una película que viene a desmontar de manera muy inteligente esa noción aceptada socialmente de que los documentales retratan la verdad. Y en todo caso… ¿qué es la verdad?

No dejan de ser curiosas las motivaciones de Puedes verlo todo. Fueron los propios Holmes y William Evans (su pareja en la actualidad, un personaje bastante oscuro y manipulador como se deja ver de manera inconsciente en la película) quienes se acercaron a la productora A24 para contar su verdad tras varios años de silencio. Lo que en principio parecería una película para limpiar su imagen pública se convirtió en otra cosa partir de los talentos de Fielder y Oppenheim, quienes no sólo construyeron un relato metalingüístico bastante complejo, alumbrado un poco sobre el arte de la mentira que parece ejecutar su protagonista, sino que además por medio de la fotografía, los encuadres y el montaje, edificaron un relato sumamente sólido donde los temas que abordan pueden ser naturalizados a partir de la forma. Y lo más curioso de todo es que lo rodaron en apenas 34 días.

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Tras muchas idas y vueltas entre los realizadores y A24, que un poco se había resistido a la propuesta de la empresaria, Fielder y Oppenheim los convencieron de ir sobre seguro: animarse a ir a la casa de Holmes y Evans, filmar lo que sea que fueran a filmar, y con el material en mano decidir si era posible que allí hubiera una película. El límite era el 31 de mayo de 2023, la fecha en la que la ex empresaria ingresaría finalmente a una prisión de mínima seguridad en Texas. El rodaje está lleno de anécdotas jugosas, que hasta darían para otra película, en la que Fielder y Oppenheim llegaron a dudar acerca de si la mujer y su esposo no les habían puesto cámaras en sus habitaciones para espiarlos.

Así es como finalmente una película rodada en algo más de treinta días, un poco a las apuradas, montada y postproducida en secreto, y estrenada de manera sorpresiva en un festival de cine, terminó convirtiéndose en una de las propuestas más originales y estimulantes del año. Para más detalles, nunca un documental ganó el Oscar a Mejor Película, estadística que Puedes verlo todo amenaza con derribar. No está nada mal para una película que buscando la verdad, descubrió que no hay nada más fascinante que la mentira. Como el cine.

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