HECHIZO: BIENVENIDOS A HEXE (película) dirigida por Jason Hand, Fawn Veerasunthorn y Josie Trinidad, con las voces originales de Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Jodie Foster. En cines.

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-En 2016, con el estreno de Zootopia y tras varios años de un renovado esplendor, Disney -no lo sabíamos- entraría en una crisis creativa que arrastraría todo con ella. Tras años de difícil conexión con la animación digital (obviamente por fuera de Pixar), películas como La familia del futuro, Enredados, Frozen y la citada Zootopia, Disney estaba nuevamente en la cima. Pero entre malas decisiones artísticas (proliferación de remakes de sus clásicos) y situaciones como la salida de John Lasseter, la siguiente década se empantanó en películas entre malas, discretas y apenas aceptables. Esta Hechizo, estreno de esta semana, no es precisamente una maravilla, pero reencuentra a la empresa con un universo bastante creativo, donde el mundo de las brujas se relaciona sin problemas una trama que habla de los vínculos materno-filiales, de los legados, las tradiciones y las herencias. Tal vez el peor problema de Hechizo sea el de confundir vértigo con ritmo y el último acto apure mucho las cosas (incluso el montaje paree acelerar aún más la acción), pero la película vuelve a demostrar el talento de Disney para construir personajes atractivos, que se rebelan contra sus designios y otras criaturas encantadoras que van para el peluche de la semana. Ya hay otros objetivos e intenciones, y este Disney se permite ser un poco -solo un poco- bardero.

LA NUEVA FOCKER (película) dirigida por John Hamburg, con Ben Stiller, Robert De Niro, Ariana Grande. En cines.

-En los primeros años de este siglo, Hamburg escribió los guiones de La familia de mi novia y Zoolander, y además dirigió dos grandes comedias como Mi novia Polly y I love you, man. Uno podía pensar que nada iba a fallar, pero el camino posterior del director y guionista no fue el que imaginábamos. Sobre esa base de la irregularidad, llega esta cuarta entrega de La familia de mi novia, ahora apodada La nueva Focker, que aceptémoslo, estaba muerta como concepto ya a partir de la segunda película. La excusa del retorno es la de la presentación de la novia del hijo del personaje de Stiller, un encuentro en sociedad pautado dentro de otro encuentro en sociedad, los 80 del patriarca interpretado por De Niro. Uno podría ser indulgente y aceptar que algunas risas aparecen y que al menos tiene un par de secuencias divertidas (está bien, todas acumuladas en la primera media hora), pero con los nombres involucrados delante y detrás de cámaras podemos ser más exigentes. Hamburg parece querer jugar sobre los mismos temas de la original, pero pareciera que todos los chistes buenos se le agotaron ahí. Lo que nos queda son un grupo de intérpretes famosos tratando de sacarnos una sonrisa con una serie de bromas viejas y apolilladas.

EL GATO CON SOMBRERO (película) dirigida por Alessandro Carloni y Erica Rivinoja, con las voces originales de Bill Hader, Mayabella Sage Mccrillis, Johnny Haemmerle. En cines.

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-El texto de Dr. Seuss había tenido una fatídica adaptación en acción real con Mike Myers, un intento de comedia absurda que terminaba pareciendo más un film de horror que otra cosa. Por suerte, encuentra en la animación su mejor superficie para explorar el universo de este personaje, este gato fanático de la rima, que parece no tomarse nada demasiado en serio y que por eso es desterrado. A partir de ahí lo que comenzará será un camino de reconversión personal, en el que lejos de las moralinas insoportables, el film encuentra un aspecto visual que la distingue, pero además una conexión con la tradición del humor slapstick de la Warner que le sienta perfecto. El gato con sombrero habla de la necesidad de ser creativos pero, sobre todo, de tener sentido del humor y usar la comedia como arma; tal vez el arma más incómoda y que más afecta a los poderosos.

BORGES AND ME (película) dirigida por Marc Turtletaub, con Peter Mullan, Luis Gnecco, Alan Cumming. Festival de Mar del Plata.

-No hablamos por estas páginas de Borges and me, la película que cerró la última edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y tal vez no hablamos porque no había mucho que decir. Este relato pretendidamente autobiográfico cuenta la aventura que vivió el por entonces estudiante Jay Parini al cruzarse azarosamente con Jorge Luis Borges, con el que terminó realizando un viaje que terminaría significando una instancia clave en su vida. Esta suerte de cruce entre la road movie y el coming of age tiene como elemento fundamental la presencia de un Borges de ficción que es una pura caricatura al mando del actor chileno Luis Gnecco. Si bien la película intenta capturar el espíritu cáustico del escritor, el relato se ve un poco apolillado en sus ideas visuales y de puesta en escena, siempre cuidada y sin nada que la saque de su centro. Sin embargo lo más preocupante de Borges and me es que, terminado el viaje, uno no termina de interpretar del todo qué fue lo significante para el protagonista en este supuesto autodescubrimiento.

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LA ISLA OLVIDADA (película) dirigida por Joel Crawford y Januel P. Mercado, con las voces originales de H.E.R., Liza Soberano, Dave Franco. En cines.

-De un tiempo a esta parte Dreamworks abandonó sus sagas exitosas y se tiró de lleno a historias independientes con personajes y universos nuevos. Hay películas mejores y peores, pero en línea general se abrió a un mundo mucho más creativo e imprevisible, con joyas como la reciente Robot salvaje. Un poco en esa senda, aunque sin su nivel de sofisticación narrativa, llega esta La isla olvidada, que alcanza sus mejores pasajes ahí cuando inventa un mundo y se pone a jugar con sus formas. Dos mejores amigas se enfrentan a la posibilidad de separar sus caminos, y antes que eso suceda terminan siendo atrapadas por un universo fantástico con el que ellas siempre habían soñado. En un principio se impone la aventura, y el color, y la invención constante. Luego la película buscar darle un sentido y una profundidad a eso que les pasa a sus protagonistas, incluso explicándolo un poco, y pierde fuerza. Sin embargo, no deja de ser una película sumamente estimulante, que aplica varias técnicas de animación y suma elementos del folklore filipino sin hacer de eso algo barroco o intransitable. Hay velocidad, pero se impone el ritmo. De las mejores películas animadas del año, en un año donde el género brilló.

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