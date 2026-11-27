Luego de la media sanción en Diputados, el Gobierno estudia la posibilidad de modificar en el Senado el artículo 11 del proyecto, el cual esta referido al financiamiento universitario, y que quedó dentro del capítulo 2 del Presupuesto 2027, y en el que se fija el financiamiento a universidades por 11 billones de pesos.

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Dentro de Casa Rosada sostienen que el cambio instrumentado atenta contra el equilibrio fiscal, pero para esto la mesa política ya estaría evaluando alternativas. Donde se espera que para la próxima reunión del martes de la mesa, se profundice en la estrategia que podrían desplegar durante las sesiones extraordinarias.

Para esto, desde el oficialismo deberán negociar con los bloques aliados de la Unión Cívica Radical, para intentar llegar a un punto de acuerdo, que se traduciría en cambios en el artículo, y si se realizan, la propuesta deberá de regresar al recinto de Diputados.

Desde las fuentes del Gobierno, sostienen en la necesidad de conseguir un consenso con sus aliados para no llegar a una instancia final, misma que podría desembocar en el veto del articulo.

Por otro lado, durante la votación de ayer, el capítulo propuesto en el dictamen de mayoría del oficialismo resultó rechazado con 121 votos a favor y 130 negativas, lo que habilitó a la votación del artículo equivalente del dictamen de minoría de la oposición, que fue aprobado con 138 votos a favor, 109 rechazos y cuatro abstenciones.

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