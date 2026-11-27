La senadora nacional Patricia Bullrich ratificó su continuidad dentro del proyecto político de La Libertad Avanza (LLA) y consideró que la reelección del espacio en 2027 es fundamental para darle continuidad al rumbo del Gobierno de Javier Milei. No obstante, evitó dar una definición concreta sobre una eventual nueva candidatura presidencial del mandatario.

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En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por Radio Mitre, la legisladora realizó un balance de la actividad parlamentaria del jueves y destacó los avances del oficialismo en el Senado, particularmente la media sanción del Presupuesto 2027 y la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Al ser consultada sobre su posición de cara a las próximas elecciones presidenciales, Bullrich afirmó: “Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda”.

Sin embargo, cuando le preguntaron si acompañaría una nueva candidatura de Milei o si tenía aspiraciones propias, evitó una respuesta directa y sostuvo que no le gusta responder en función de interpretaciones ajenas.



Durante la entrevista, Bullrich reivindicó su independencia política y marcó diferencias respecto de una conducción demasiado centralizada: “Yo no soy vertical. Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo”.

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La senadora también recordó que el propio Presidente la definió como su socia política y consideró que los electorados que acompañaron a ambos deben mantenerse unidos para fortalecer el proyecto oficialista.



Bullrich también defendió la suspensión de las primarias y rechazó que la iniciativa tenga como único objetivo favorecer una eventual reelección presidencial. A su entender, el sistema electoral actual implica gastos innecesarios y obliga a los partidos políticos a atravesar procesos internos que podrían resolverse mediante otros mecanismos.

Las declaraciones de la senadora se producen en un momento en que el oficialismo comienza a ordenar su estrategia política de cara a 2027. Aunque Bullrich ratificó su pertenencia a La Libertad Avanza y respaldó la continuidad del proyecto, sus definiciones también dejaron en evidencia que pretende conservar autonomía y protagonismo dentro del espacio.

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