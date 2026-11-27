El riesgo país argentino registró una fuerte caída este viernes 27 de noviembre y volvió a perforar la barrera de los 1.000 puntos básicos, en una señal de alivio para los mercados financieros. El indicador elaborado por JP Morgan llegó a ubicarse en 956 puntos, con un retroceso de 111 unidades respecto del cierre de la jornada anterior, cuando había finalizado en 1.067 puntos.

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La baja representa una variación cercana al 10,4% y marca un cambio significativo después de varias jornadas de tensión en los mercados, en las que los bonos soberanos argentinos habían acumulado pérdidas y el indicador había alcanzado niveles que no se registraban desde hacía más de un año.

El movimiento se produjo en una jornada particular para los mercados internacionales. Wall Street retomó las operaciones luego del feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, aunque con un horario reducido debido al Black Friday.

El indicador mide la diferencia entre el rendimiento que ofrecen los bonos soberanos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense, considerados una referencia de bajo riesgo.

Cuando el riesgo país baja, significa que los inversores exigen una menor rentabilidad adicional para mantener deuda argentina frente a los bonos norteamericanos. En términos generales, esto refleja una mejora en la percepción del riesgo crediticio del país.

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Por el contrario, cuando el indicador sube, aumenta el costo potencial de financiamiento para el Estado y las empresas que buscan acceder a los mercados internacionales.

La recuperación de los bonos argentinos aparece después de una semana de marcada volatilidad. El miércoles, el riesgo país había llegado a superar los 1.130 puntos durante las primeras operaciones, en medio de las dudas de los inversores sobre la situación económica y financiera. Posteriormente, los títulos públicos comenzaron a recuperar terreno y permitieron una mejora del indicador.

A pesar de la fuerte caída registrada este viernes, los inversores mantienen la atención sobre distintos factores que condicionan la economía argentina.

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Entre las principales preocupaciones aparecen la capacidad del Gobierno para afrontar los próximos vencimientos de deuda en dólares, la acumulación de reservas internacionales y la evolución de la actividad económica. También influye la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y la expectativa sobre la continuidad del programa económico de Javier Milei.

En los últimos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó precisiones sobre el esquema de financiamiento que utilizará el Gobierno para afrontar los compromisos de deuda de enero, que ascienden a unos 4.378 millones de dólares.

Según explicó el funcionario, el Tesoro combinará distintas fuentes de financiamiento, entre ellas recursos provenientes de organismos internacionales y la compra de dólares al Banco Central.

La caída del riesgo país por debajo de los 1.000 puntos representa una noticia favorable para el Gobierno, que busca recuperar la confianza de los inversores y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento internacional. Sin embargo, la sostenibilidad de esta mejora dependerá de la evolución de los bonos, las reservas y la capacidad de la economía argentina para despejar las dudas sobre sus compromisos financieros.