El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que incorpora nuevas figuras penales para combatir el vandalismo rural y endurece las sanciones contra quienes cometan delitos que afecten la actividad agropecuaria. La iniciativa obtuvo 49 votos a favor y 9 en contra y ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.

Ads

La normativa introduce modificaciones al Código Penal con el objetivo de brindar mayores herramientas para proteger los establecimientos rurales, la propiedad privada y los bienes vinculados directamente con la producción.

Entre las principales conductas alcanzadas se encuentran el ingreso no autorizado a campos, la destrucción de cultivos, los daños a silobolsas, el robo o deterioro de ganado y los ataques contra instalaciones e infraestructura productiva.

Uno de los principales cambios es la incorporación del artículo 184 bis al Código Penal, que establece penas de entre dos y ocho años de prisión para quienes destruyan, inutilicen o dañen elementos que afecten directamente el ciclo productivo de un establecimiento rural.

La sanción también contempla multas económicas de entre tres y doce veces el valor del daño ocasionado.

Ads

La protección alcanza a cultivos, hacienda, silobolsas, materias primas, instalaciones y distintos elementos esenciales para el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias.

Además, la legislación incorpora circunstancias agravantes para determinados casos, con el propósito de reforzar la protección de los productores y las comunidades rurales.

Otro de los puntos centrales de la ley es la incorporación del artículo 150 bis, que penaliza el ingreso a establecimientos rurales contra la voluntad de quien tenga derecho a impedirlo. La pena prevista es de un mes a un año de prisión. La voluntad de exclusión se presume cuando existen cerramientos, vallas, muros, alambrados o carteles que indiquen expresamente la prohibición de ingresar. Sin embargo, la normativa contempla excepciones cuando el ingreso responde a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando no resulta posible distinguir claramente los límites entre el predio y la vía pública.

Ads

La sanción puede elevarse hasta dos años cuando el ingreso obstaculiza sustancialmente la actividad productiva o genera un peligro concreto para personas, animales o cultivos.

La aprobación fue celebrada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que consideró la sanción un avance institucional y legislativo frente a una problemática que afecta desde hace años a productores y comunidades rurales de todo el país.

Desde la entidad destacaron el trabajo gremial y técnico que permitió transformar los reclamos del sector en una propuesta legislativa concreta.