Este viernes se celebró una nueva audiencia del juicio contra la expresidenta Cristina Fernández y el diputado Máximo Kirchner por la causa Hotesur-Los Sauces, la cual culminó con la lectura de la elevación a juicio presentada por el juez federal Julián Ercolini.

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Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, se expusieron las acusaciones contra los imputados, presentadas por el juez que tuvo a cargo el caso en la causa en la etapa de instrucción, junto con los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Entre los imputados en el expediente se encuentran, además de los miembros de la familia Kirchner, los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, estos dos últimos pertenecientes al Grupo Indalo.

Por otro lado, luego de presentarse los hechos que se investigaron en el marco de la causa Los Sauces, el juez dedicó un apartado a los planteos de las defensas que se opusieron a la elevación de juicio.

Dentro de los motivos que presentaron los abogados, estos se centraron en cuestionamientos por falta de pruebas para demostrar la participación de algunos de los acusados y precisión en las imputaciones.

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El juez Ercolini consideró que "las diligencias proveyeron a la instrucción de pruebas suficientes para resolver las situaciones procesales de los imputados”, las cuales fueron “avaladas por las instancias revisoras”.

Respecto a las imprecisiones, detalló que al haber intervenido varios juzgados y fiscales y querellas en el expediente, “es natural que las descripciones de los hechos imputados contengan diferencia de redacción y sutiles discrepancias interpretativas”.

“Esta circunstancia explicaría en cierto modo que no haya una igualdad absoluta en el modo de encarar las imputaciones. Sin embargo, entiendo que no redunda en una real incongruencia que ponga el juego el respeto del principio del proceso”, agregó.

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Tras culminar la exposición del escrito, el presidente del TOF N°5, José Michilini, dispuso un nuevo cuarto intermedio. Y explicó que las audiencias se retomarán el próximo 30 de noviembre, cuando se comenzará con la lectura de la elevación a juicio de la Fiscalía sobre la causa Hotesur.

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