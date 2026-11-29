La agrupación Hijas e Hijos del Exilio presentará en Mar del Plata el próximo 3 de diciembre a las 18:00, con entrada libre, en el segundo piso de la sede del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (Salta 1852), el libro Sapos de otro pozo. Cartografía colectiva de las infancias en el exilio, una obra coral editada por FiloSurfer que reúne más de un centenar de testimonios de personas que nacieron o crecieron fuera del país a causa del terrorismo de Estado.

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La actividad es organizada de manera conjunta por la Alternativa Cultural Marplatense “La Pepe García”, Hijas e Hijos del Exilio, el Sindicato de Empleados de Comercio y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno - Sede Mar del Plata.

La presentación contará con la participación de los integrantes de la agrupación Tatiana Sandoval, Violeta Burkart Noe, Jorge Abrigo y Eva Somasco. La apertura estará marcada por un poema de Pablo Tambella dedicado a las Madres de Plaza de Mayo. Durante el encuentro, Paola Valeria Melo realizará lecturas de fragmentos del libro, mientras que la cantante Sandra Lojo interpretará un repertorio musical vinculado a la memoria histórica.

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El libro surgió a partir de una convocatoria abierta que alcanzó a 27 países y permitió compilar más de 100 relatos, cartas, fotografías y testimonios a lo largo de 300 páginas, complementadas con ilustraciones y contenido multimedia accesible mediante códigos QR. La edición cuenta con prólogos del escritor y músico Luis Pescetti y de la antropóloga uruguaya Natalia Montealegre Alegría -especialista en estudios sobre memoria y violencia estatal-, además de un texto de contratapa escrito por Gabriela Borrelli.

Fundada en 2006 en la Ciudad de Buenos Aires, Hijas e Hijos del Exilio nuclea a personas que debieron abandonar el país junto a sus familias perseguidas políticamente durante la última dictadura cívico-militar. A través de intervenciones artísticas, investigaciones académicas y encuentros nacionales e internacionales, la agrupación trabaja para visibilizar el exilio forzado como una violación a los derechos humanos y compartir una experiencia colectiva de identidad y memoria.

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