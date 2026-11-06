La Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias del Obispado de Mar del Plata alertó sobre las necesidades alimentarias de los sectores más vulnerables y planteó la posibilidad de solicitar la declaración de emergencia alimentaria en General Pueyrredon. La iniciativa surgió durante un encuentro que contó con la participación de Ernesto Giobando.

Ads

Puede interesarte

Bajo el llamado a “no postergar el hambre de los hermanos”, el espacio propuso avanzar en una agenda conjunta entre organizaciones sociales y autoridades para mejorar la respuesta a las familias que necesitan asistencia.

Uno de los principales acuerdos fue revisar y actualizar la información sobre los comedores comunitarios que funcionan en el distrito. El objetivo es contar con un diagnóstico más preciso de su actividad y de las necesidades de cada barrio, que permita orientar los recursos públicos con mayor transparencia y eficacia.

Durante la reunión también se retomó la propuesta de construir consensos para pedir la emergencia alimentaria. Según explicaron, esta herramienta administrativa permitiría acelerar la compra de alimentos y reducir las demoras en la atención de situaciones urgentes.

Desde la Mesa aclararon que la emergencia alimentaria todavía no fue declarada y que, por el momento, se busca reunir el respaldo necesario para impulsar formalmente el pedido.

Ads

Otro de los ejes del encuentro fue la situación de las personas que trabajan en el basural. Las organizaciones que acompañan a este sector manifestaron su preocupación por las condiciones sociales y alimentarias que atraviesan y reclamaron una mayor articulación de las respuestas de asistencia.

El espacio insistió en la necesidad de coordinar acciones concretas entre instituciones y distintos niveles del Estado para atender las demandas más urgentes de los barrios de Mar del Plata.

Ads