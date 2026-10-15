Peñarol consiguió un importante triunfo ante Lanús por 84 a 77, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El equipo dirigido por Leandro Ramella revirtió un comienzo favorable al Granate y construyó su victoria a partir de una gran reacción en el segundo cuarto, que le permitió llegar al descanso arriba por 45 a 43.

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El local se había quedado con el primer parcial por 26 a 18, pero el conjunto marplatense respondió con un segundo período de alto goleo, en el que se impuso por 27 a 17. Luego, volvió a marcar diferencias en el tercer cuarto (26-23) y llegó al último segmento con una ventaja de cinco puntos. En el cierre, sostuvo el resultado y selló el 84 a 77 definitivo.

Agustín Pérez fue el máximo anotador de Peñarol, con 18 puntos, cinco rebotes y tres recuperos. Luciano Guerra aportó 16 tantos, mientras que Iván Basualdo se destacó con un doble-doble de 11 puntos y 11 rebotes. Al Thornton también sumó 11 unidades.

En Lanús, Juan Ignacio Brussino fue el goleador con 15 puntos y tres asistencias, seguido por Christian James, con 11, y Pedro Bombino, con 10 tantos y seis rebotes.

Entre las claves del triunfo, Peñarol se impuso en los rebotes por 40 a 35 y mostró mayor efectividad en dobles y tiros libres. Aunque el Granate tuvo una mejor noche desde la línea de tres puntos, con 14 conversiones contra 10 de su rival, no logró sostener la ventaja inicial.De esta manera, Peñarol se llevó una victoria importante fuera de casa

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