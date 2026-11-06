Destinado a estudiantes de escuelas públicas y privadas, el ciclo de visitas guiadas “Guardianes de Nuestra Historia” propone recorrer el patrimonio escultórico y urbano de Mar del Plata. La iniciativa es coordinada por la Dirección de Restauración de Monumentos Escultóricos del Municipio.

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Este año se hará hincapié en la señalización de todos los monumentos escultóricos declarados a través de la investigación histórica de los alumnos que hayan participado en las charlas y visitas guiadas.

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A partir de la investigación, se genera una síntesis que se traslada al grabado de placas de granito las cuales son colocadas por los propios estudiantes sobre los basamentos de cada uno de los monumentos señalizados y, a partir del año que viene, contarán con códigos QR al sitio web municipal.

Costanza Addiechi, directora de Restauración de Monumentos Escultóricos, explicó que “el objetivo de esta actividad es acercar a la comunidad el valor de cada una de las piezas escultóricas, que son parte del espacio público en Mar del Plata. Y, a su vez, se busca concientizar a los alumnos en el cuidado de las obras a partir del conocimiento y la investigación”.

Aquellas instituciones educativas que deseen participar del Programa Guardianes de Nuestra Historia pueden enviar un correo electrónico a [email protected] . Es importante destacar que los cupos son limitados, por lo que se requiere una inscripción previa.

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