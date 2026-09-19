El reclamo volvió a plantearse en Parque Independencia luego de que los vecinos verificaran los trabajos realizados en las últimas semanas.

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Según explicó Fabián, uno de los residentes, las tareas alcanzaron sectores puntuales, pero quedaron pendientes buena parte de los arreglos incluidos en el relevamiento presentado ante el Municipio.

“Seguimos igual”, resumió el vecino, quien señaló que se había presentado un mapa con los distintos puntos que requerían intervención y una alternativa para garantizar la salida del barrio.

La propuesta contemplaba el mejorado de un recorrido que incluía calles Ríopelle, General Martín, San Blas y Posadas hasta la conexión con Mario Bravo. Sin embargo, de acuerdo con el relevamiento realizado por los vecinos, los trabajos se limitaron a unos 30 metros sobre San Martín y a las calles ubicadas alrededor del Paseo Sur.

“Dijeron que iban a volver y hasta ahora lo estamos esperando. No volvieron más”, sostuvo Fabián en diálogo con El Marplatense.

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El vecino también vinculó la situación con el estado de la obra cloacal que atraviesa el sector, iniciada hace años y que, según indicó, permanece inconclusa. A esto se suman, de acuerdo con su relato, cámaras cloacales que rebalsan en algunas esquinas y conexiones clandestinas que agravan las condiciones de las calles.

Desde el barrio aseguran que continuarán esperando una respuesta y que el pedido central es que se complete el recorrido alternativo que habían presentado para mejorar la circulación y el acceso al barrio.

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