El reclamo por el acceso al agua potable continúa siendo una de las principales preocupaciones de los vecinos de Parque Hermoso. “Dos tanques de agua para todo el barrio no es la solución”, sostuvo Daniela Domínguez, quien vive en la zona desde hace más de tres décadas.

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“Hay muchos niños y ancianos con miedo de tomar agua porque no es potable” señalo Daniela y planteó también dudas sobre el uso del agua disponible para bañarse. “No sabemos si se puede utilizar ya que no sabemos si nos perjudica la piel”, expresó en diálogo con El Marplatense.

A la problemática del agua se suma la falta de transporte durante la noche. Según explicó Domínguez, el último colectivo para salir del barrio pasa cerca de las 23, mientras que el servicio para regresar desde el centro llega alrededor de las 23:40.

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Por ese motivo, los vecinos plantean que las líneas 23 o 91 puedan extender su recorrido hasta Parque Hermoso después de las 23. “Sería una gran ayuda”, sostuvo la vecina, quien recordó que hace años se había conseguido que el 91 ingresara al barrio, aunque el servicio fue retirado debido a que circulaba en horarios que no respondían a la demanda.

Domínguez también señaló el estado de las calles, con sectores afectados por pozos y dificultades para transitar, y mencionó que frente a uno de los puntos donde se observa la problemática se encuentra la Escuela N° 43.

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“Creo que por ahora eso sería lo más importante y muy necesario”, resumió la vecina al referirse a los reclamos que continúan pendientes en Parque Hermoso.

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