Los barrios del norte costero crecieron en los últimos años. Pero, según los vecinos, la infraestructura no acompañó ese crecimiento.

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Osvaldo Guglielmotti, presidente de la Sociedad de Fomento Parque Camet, describió un escenario marcado por problemas de recolección de residuos, calles deterioradas, falta de veredas, iluminación deficiente y servicios que todavía no llegan a toda la zona.

Uno de los principales reclamos es la basura. “Hemos perdido la noción de los horarios y la frecuencia” de la recolección domiciliaria, afirmó Guglielmotti. A eso se suman los restos de poda y pasto, que terminan acumulándose en distintos puntos del barrio. “En cada esquina de nuestro barrio hay un lugar donde se deposita este tipo de basura”, explicó en diálogo con El Marplatense.

Para el fomentista, el problema también requiere mayor trabajo de concientización. “Se podrían poner promotores ambientales explicando cómo hacemos para ordenar la cuestión”, propuso.

Las calles son otro de los puntos centrales. “Nosotros prácticamente no tenemos calles asfaltadas”, señaló Guglielmotti. Y vinculó el deterioro con el crecimiento de la población: “Originalmente este barrio no tenía la cantidad de gente que vive en este momento. Ha tenido un crecimiento exponencial”.

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La falta de veredas agrega otra dificultad. Muchos vecinos deben caminar por las calles para trasladarse o llegar al transporte público. “No tener veredas es no estar urbanizado”, resumió.

La iluminación también aparece entre los reclamos. Guglielmotti destacó que las arterias principales, como Scaglia, Granados y Houssay, incorporaron luces LED, aunque aseguró que hacia el interior del barrio “la iluminación es malísima”.

A esto se suma la falta de servicios básicos. “Nuestro barrio no cuenta con agua corriente”, afirmó. Tampoco tienen gas y, según explicó, el único servicio de red disponible es el cloacal. En ese punto pidió revisar las conexiones existentes y las condiciones en las que fueron realizadas, por el posible riesgo de contaminación de las napas que utilizan algunos vecinos para obtener agua.

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El transporte público tampoco queda afuera. Según Guglielmotti, los colectivos tienen “frecuencias inexplicables” y las paradas se encuentran en malas condiciones.

Para el presidente de la sociedad de fomento, todos estos problemas forman parte de una misma situación: una zona que creció sin el acompañamiento suficiente de infraestructura. “No creemos que somos el único barrio. Esta es una situación bastante generalizada en la periferia de Mar del Plata”, sostuvo.

También manifestó preocupación ante la posibilidad de lluvias intensas y eventuales inundaciones. Si bien señaló que el agua puede escurrir, consideró necesario contar con prevención e información ante situaciones de viento y abundantes precipitaciones.

“Lo que antes era para un grupo reducido de vecinos, hoy termina siendo un problema bastante grave”, afirmó.

El reclamo, aclaró, no busca solamente cuestionar. “No queremos ser salvajemente críticos”, dijo Guglielmotti. Pero agregó: “No nos queda otra posibilidad más que tratar de reclamar y poner en valor la urbanización de nuestro barrio”.

La demanda apunta a que el crecimiento de Parque Camet y Parque Peña tenga el mismo acompañamiento en infraestructura y servicios.