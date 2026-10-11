El próximo jueves 15 de octubre, docentes de la provincia de Buenos Aires llevarán adelante un paro de 24 horas en reclamo de una recomposición salarial y mayores fondos destinados a la educación pública. La medida afectará el normal dictado de clases en numerosos establecimientos educativos bonaerenses.

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La jornada de protesta se desarrollará en el marco de una Marcha Federal en defensa de la educación pública, que tendrá su principal concentración en la Ciudad de Buenos Aires y contará con movilizaciones en distintos puntos del país.

Entre los principales reclamos de los sindicatos se encuentran la actualización de los salarios, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a paritarias nacionales, el incremento del financiamiento educativo y la defensa de los derechos jubilatorios.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) confirmó su participación en la medida, a la que también se sumarán sindicatos bonaerenses como SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Asociación de Maestrxs.

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El conflicto se produce en medio de cuestionamientos de los gremios a las políticas de financiamiento educativo del Gobierno nacional. Al mismo tiempo, los sindicatos de la provincia de Buenos Aires reclaman al Ejecutivo de Axel Kicillof una nueva convocatoria a negociaciones salariales, luego de que los docentes percibieran sus haberes de octubre sin incrementos.

Cabe recordar que el pasado 1° de octubre los docentes bonaerenses ya habían realizado un paro de 24 horas, aunque en aquella oportunidad la protesta estuvo vinculada a los episodios de violencia registrados en establecimientos educativos.

Las universidades también se movilizarán

La jornada del jueves 15 coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por la comunidad académica para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

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La movilización principal tendrá lugar frente al Congreso de la Nación, mientras que se esperan manifestaciones en diferentes ciudades del país.

Entre los pedidos del sector universitario se destacan la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes, la actualización de las becas estudiantiles, el incremento del presupuesto y la defensa del sistema científico nacional.

De esta manera, el próximo jueves confluirán los reclamos de docentes de escuelas y universidades, en una jornada nacional de protesta que buscará visibilizar la situación salarial y presupuestaria que atraviesa la educación pública argentina.