Panorama laboral en Mar del Plata: "Es desastroso y angustiante"
En una recorrida del móvil de El Marplatense por una convocatoria laboral, jóvenes y adultos relataron las dificultades para conseguir puesto fijo tras meses de búsqueda.
La crisis del empleo en Mar del Plata volvió a quedar expuesta a partir de una extensa fila de vecinos que se acercaron a dejar su currículum en una convocatoria laboral de la ciudad. En diálogo con el móvil de El Marplatense, postulantes de distintas edades coincidieron en señalar la parálisis del mercado, la falta de respuestas tras meses de búsqueda y el desfasaje entre los salarios ofrecidos y el costo de vida local.
Una de las historias que se repite en las filas es la de los jóvenes que intentan insertarse por primera vez en el circuito formal, pero chocan contra el requisito excluyente de la experiencia previa. "Estoy tirando currículum presencial y también mandando por LinkedIn o e-mail, pero todavía nada porque no tengo experiencia. Es complicado", explicó una estudiante de inglés que busca empleo desde mediados de año y que hoy acepta cualquier puesto como camarera o cajera para poder empezar.
La situación se vuelve aún más crítica para quienes deben afrontar el pago de un alquiler mientras sostienen sus estudios. "Hace unos meses que estoy buscando. Generalmente te dicen 'te aviso si quedaste', y no te avisan nada. Estoy dispuesta a lo que sea", relató una estudiante de canto que sobrevive con presentaciones esporádicas sin ingreso fijo.
El problema, sin embargo, no distingue franjas etarias ni trayectorias previas. Una mujer con amplia experiencia como cajera y vendedora, que lleva cinco meses desocupada, calificó el escenario actual como "desastroso y angustiante":
"Somos muchas personas que queremos trabajar simplemente y vivir de eso. Tengo a mi hijo de 20 años y también amigas de 30 y de 40 y pico buscando. Todos estamos en la misma".
El dilema de los ingresos: cuánto se necesita para vivir en la ciudad
Al ser consultados sobre las expectativas salariales y el piso indispensable para cubrir el alquiler y los gastos esenciales en Mar del Plata, los testimonios reflejaron una fuerte brecha entre las necesidades reales y lo que ofrece el mercado.
Mientras varios jóvenes coincidieron en que el ingreso mínimo debería ubicarse entre $1.200.000 y $1.500.000 mensuales para lograr subsistir, quienes tienen cargas familiares o mayor trayectoria elevaron esa cifra a un rango de entre $1.800.000 y $2.000.000, aunque advirtieron sobre la imposibilidad de alcanzar esos montos en el contexto actual: "Con menos no llegás, pero también quién lo puede pagar en estos momentos es la pregunta".
A la escasez de vacantes se suma la precarización en las pocas ofertas que aparecen en el mercado local. Según coincidieron distintos postulantes, "no es acorde lo que piden a lo que pagan", por lo que hoy la prioridad de gran parte de los vecinos que hacen fila por un puesto se reduce a conseguir un empleo bajo convenio laboral que les permita, al menos, pagar el alquiler y sostener sus gastos básicos.