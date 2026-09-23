Obras Sanitarias Mar del Plata avanzó con la licitación de una obra destinada a mejorar el funcionamiento del sistema cloacal en la zona del Puerto. La intervención se realizará en la Estación Elevadora Cloacal Magallanes, ubicada en el cruce de la avenida De los Trabajadores y la calle Magallanes.

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La primera apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 13/2026 contempla una inversión oficial de $1.432.348.611, financiada con fondos propios de OSSE, y un plazo de ejecución previsto de 210 días.

Según explicó el presidente de OSSE, Tomás Amato, la obra forma parte de un plan de modernización por etapas y permitirá recuperar capacidad para el transporte de efluentes y reducir los costos de mantenimiento electromecánico de las colectoras e impulsiones que funcionan en el sector portuario.

En esta primera etapa se realizarán trabajos de obra civil que permitirán avanzar posteriormente con las modificaciones mecánicas necesarias. Entre las tareas previstas se encuentra la construcción de una nueva cámara de bombeo, que tendrá una reja metálica para filtrado, tapas de acceso y guías para compuertas de regulación del caudal.

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El proyecto también contempla la construcción de tres cámaras de hormigón armado, vinculadas entre sí y con la infraestructura existente mediante una nueva cañería de hormigón armado de 800 milímetros de diámetro. Para la ejecución de los trabajos se estima utilizar unos 243 metros cúbicos de hormigón armado.

Desde OSSE señalaron que uno de los puntos centrales de la intervención será garantizar la limpieza del canal de aspiración de la estación, una tarea necesaria para evitar inconvenientes en el funcionamiento de las bombas y posibles obstrucciones.

La Estación Elevadora Cloacal Magallanes se encuentra operativa desde 1954 y recibe los líquidos cloacales provenientes de Punta Mogotes, el Puerto, el colector de la costa, la estación de bombeo Escollera Sur y las cuencas correspondientes a la Base Naval y los clubes náuticos. Desde allí, los efluentes son derivados hacia la Tercera Cloaca Máxima y posteriormente trasladados hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales, ubicada sobre la Ruta 11.

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La obra se incorpora así a las tareas de mantenimiento y modernización del sistema de saneamiento que OSSE opera de manera permanente, desde la recolección y transporte de los efluentes hasta su tratamiento y disposición final.