La actualización regirá durante noviembre y diciembre y será la sexta del año. Con este nuevo incremento, las tarifas de Obras Sanitarias acumularán una suba del 28,82% en 2026.

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Las tarifas de agua, cloacas y desagües pluviales de OSSE tendrán una nueva actualización del 4,56% durante noviembre y diciembre. Se trata del último aumento previsto para este año dentro del esquema de ajustes bimestrales aplicado por la empresa municipal.

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El incremento se calculará sobre los valores vigentes durante septiembre y octubre y tendrá impacto en los distintos servicios que presta Obras Sanitarias. La actualización responde al mecanismo establecido a partir del denominado Coeficiente C, utilizado para determinar la evolución de las tarifas.

La fórmula contempla diferentes variables vinculadas con los costos de prestación de los servicios, entre ellas los salarios, los precios mayoristas, las manufacturas y fuerza motriz, además de los costos relacionados con la construcción y las instalaciones sanitarias. Hasta agosto de este año, el Coeficiente C registró una variación del 266,9%.

Con el nuevo ajuste, OSSE cerrará 2026 con un incremento acumulado del 28,82%. El porcentaje surge de la aplicación sucesiva de cada actualización sobre los valores ya modificados durante el año y no de la suma directa de los porcentajes.

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En lo que va de 2026, las tarifas acumularon cinco aumentos antes del previsto para noviembre y diciembre: 4,30% en enero-febrero, 3,55% en marzo-abril, 2,72% en mayo-junio, 7,66% en julio-agosto y 3,79% en septiembre-octubre.

El mayor incremento se produjo durante el cuarto bimestre, cuando la actualización alcanzó el 7,66%. Con el aumento del 4,56% que comenzará a regir en noviembre, OSSE completará el esquema de ajustes bimestrales establecido para este año.