Organizan una jornada solidaria para ayudar a animales rescatados en Mar del Plata
Abrazo Gatuno y Patitas Traviesas ofrecerán clases de stretching, yoga y armonización sonora el domingo 15 de noviembre. Lo recaudado se destinará a alimentos, medicamentos y atención veterinaria.
Dos proyectos independientes de protección animal de Mar del Plata realizarán una jornada solidaria el domingo 15 de noviembre en Resset, Olavarría 4590. La actividad busca recaudar fondos para cubrir los gastos de recuperación de animales rescatados y sostener nuevos rescates.
La iniciativa está a cargo de Yani, de Abrazo Gatuno, y Cami, de Patitas Traviesas. Desde hace varios años, ambas rescatan animales en situación de abandono, acompañan su recuperación y les buscan hogares responsables. Se ocupan principalmente de gatos, aunque también han asistido a perros, cachorros que requerían alimentación con mamadera, palomas y conejos.
Las organizadoras sostienen la tarea con sus propios recursos y aportes de la comunidad. Como no cuentan con ingresos fijos para el rescate, organizan rifas y encuentros para pagar alimento, medicación y atención veterinaria.
Cómo inscribirse
Se podrá participar en una de las tres propuestas o asistir a toda la jornada. Cada clase cuesta $25.000 y el pase completo, $65.000. Los cupos son limitados y la inscripción previa se realiza al 223 692 8993.
En Instagram, los proyectos se encuentran como @abrazo.gatuno y @patitas.traviesas.mdp.