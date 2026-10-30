La Comisión de Seguimiento para la aplicación de la Ordenanza Nº 22.031, que establece el Régimen de Cuidado y Protección de las Mascotas en su Condición de Seres Sintientes, se reunió este viernes 30 de octubre en la biblioteca del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon.

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Participaron los concejales Diego García, Ariel Martínez Bordaisco y Vanesa Benavidez, en representación del cuerpo legislativo. Durante el encuentro se abordó un proyecto en tratamiento para regular la actividad de traslado de mascotas, además del otorgamiento y la gestión virtual de turnos para particulares.

El espacio mantiene un esquema de reuniones mensuales, los últimos viernes de cada mes, y funciona como ámbito de consulta y elaboración de políticas y normativas vinculadas con la protección animal. Para ello, trabaja en contacto con otras comisiones del Concejo y distintas dependencias del Ejecutivo municipal.

Creada mediante el Decreto Nº 2343, la comisión tiene entre sus funciones supervisar el cumplimiento de la ordenanza sobre tenencia responsable en todo el partido de General Pueyrredon.

Está integrada por miembros de organizaciones no gubernamentales y animalistas independientes, tres representantes del Concejo Deliberante y dos del Departamento Ejecutivo, uno de ellos perteneciente a Zoonosis. También participan representantes de la Defensoría del Pueblo municipal y de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires.

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Entre sus atribuciones, puede solicitar informes a cualquier dependencia municipal y citar a funcionarios para que brinden explicaciones, con obligación de asistir. Además, está facultada para realizar inspecciones en sitios donde se ejecuten obras vinculadas con sus objetivos.

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