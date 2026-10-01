Organizaciones políticas, sindicales y sociales realizarán diversas manifestaciones en contra del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. Una de ellas está impulsada por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), otra de las manifestaciones estará llevada adelante por Pueblo Unido Autoconvocado (PUA) y también se espera una marcha de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE ).

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La primera protesta será el viernes 2 de octubre a las 17 hs, donde el FIT acompañado por organizaciones sociales, se reunirán en Parque Lezama para “organizar la bronca contra el nefasto fallo” del máximo tribunal y a su vez pedirán la “anulación del DNU 70/23”.

A su vez, el lunes 5 aunque todavía sin horario a confirmar, la agrupación PUA, se movilizará desde el Congreso de la Nación hasta la puerta de tribunales, ubicado en Talcahuano 550, para mostrarse en contra de la resolución de la Corte Suprema "que permite a extranjeros adquirir territorio argentino por medio de compras".

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, le propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el sector de gremios distanciados de la conducción de la CGT, y a las centrales obreras “ construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras ”.

"Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país", señaló.

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En declaraciones que brindó, el ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el FIT, Gabriel Solano, criticó la medida de los jueces y sostuvo que "tres personas llamadas ‘supremos’ no electos por nadie deciden contra la voluntad inmensamente mayoritaria del pueblo".

Y en referencia a la ley señaló que "el capital extranjero puede comprar sin límites las tierras de Argentina. Por cosas como estas, decimos que los jueces deben ser electos y revocables por el pueblo. La casta judicial labura para los Peter Thiel y los Lewis, que quieren acaparar la tierra para sus propios negocios".

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