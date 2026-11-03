Con la llegada de los primeros días de sol y la afluencia de vecinos y turistas a la costa, quedó plenamente operativo el servicio de seguridad en las playas de Mar del Plata. El despliegue abarca 42 kilómetros de frente marítimo con más de 700 efectivos, entre personal de casilla, jefes de zona, timoneles de rescate y los equipos a cargo de los puntos de accesibilidad.

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Sin embargo, el arranque de la temporada dejó al descubierto las severas pérdidas de infraestructura que sufrió el sector durante los meses fríos, producto del clima adverso y de reiterados episodios de vandalismo sobre los puestos de control.

En diálogo con El Marplatense sobre las prioridades del despliegue, el representante de los guardavidas, Nahuel Nardini, remarcó la premura por reacondicionar los puestos de trabajo: "Implica a los jefes de zona, timoneles de rescate y las dos bajadas de accesibilidad, pero a su vez estamos laburando en recuperar el material perdido en invierno por el vandalismo y las ciclogénesis".

Además Nardini señaló: "Vamos a reponer el material, crear casillas y puestos aptos para que el guardavidas esté cómodo. Hoy se entregó material de protección personal y de seguridad, pero estuvimos trabajando en conjunto con el departamento de seguridad, Inspección General, la Patrulla Municipal y otros entes por las casillas vandalizadas. Estuvimos trabajando en conjunto todos los departamentos".

En paralelo a la reconstrucción de la infraestructura costera, el representante del sector confirmó que avanzan en las gestiones administrativas con la Comuna para abastecer al personal y garantizar la accesibilidad en la costa: "Estamos laburando con el Ejecutivo en licitaciones por la ropa de trabajo y la compra de sillas anfibias para las dos bajadas, una en Perla Norte y otra en Alfar".

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