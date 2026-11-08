El próximo viernes 13 de noviembre se realizará la 26ª edición de la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, impulsada por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), durante este día cientos de médicos oftalmólogos de todo el país atenderán de manera gratuita a pacientes diabéticos para detectar o descartar la presencia de retinopía diabética, una enfermedad nociva para la salud visual y que puede llegar a desencadenar en ceguera.

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La acción consistirá en la realización de fondo de ojos a pacientes diabéticos que se presenten en las sedes. Esta practica consiste en la aplicación de gotas oftálmicas que dilatan la pupila y permiten que el médico oftalmólogo analice las estructuras internas más importantes de la parte posterior del globo ocular. Posteriormente, el médico informará al paciente sobre el estado general de su salud visual y detallará los pasos a seguir de allí en adelante.

La campaña se realizará en 127 hospitales y centros médicos y contará con la coordinación del doctor Guillermo Iribarren.

En Mar del Plata, la Clínica Privada de Ojos Dr. Cánepa y la Clínica de Ojos Santa Lucía se encuentran dentro de las 127 instituciones médicas que realizaran los controles. Y la lista de los centros de salud participantes está disponible en www.oftalmologos.org.ar/diabetes2026.

La diabetes es la segunda causa de ceguera en países industrializados y la principal razón en personas de 25 a 74 años. Según los datos que proporciona la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), en Argentina existen alrededor de 4 millones de personas que padecen esta enfermedad, pero un alto porcentaje de ellas no lo sabe dado que muchas veces es asintomática o su padecer es silencioso.

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Y desde el inicio de la campaña en 1999, se han atendido casi 50.000 pacientes diabéticos en forma gratuita. El 40% de estos presentaba lesiones compatibles con retinopatía diabética y el 9% mostraba formas avanzadas de la enfermedad, los cuales fueron derivados para su tratamiento correspondiente. También se comprobó que el 1% de los pacientes presentaba ceguera por diabetes.

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