La Dirección de Comercio e Industria de General Pueyrredon realizará la capacitación Exportá más, importá mejor el próximo jueves 22 a las 09:00 en el Centro Cultural Villa Victoria (Matheu 1851). La jornada, organizada junto al Banco Hipotecario, ofrecerá herramientas prácticas para operar en mercados internacionales y conocer alternativas de financiamiento para el sector productivo local.

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La actividad estará a cargo de Analía Samaniego, licenciada en Comercio Exterior y jefa del área especializada del Banco Hipotecario. Durante el encuentro, abordará el panorama del comercio internacional, los aspectos operativos de las operaciones de importación y exportación y las recomendaciones para reducir riesgos.

La propuesta está destinada a empresarios, emprendedores e industriales de Mar del Plata y la región. La iniciativa es impulsada por la Dirección de Comercio e Industria, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada del Municipio de General Pueyrredon.

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Para participar, es necesario realizar una inscripción previa mediante el formulario digital habilitado por la comuna a través del link www.bit.ly/CapacitacionComex.

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