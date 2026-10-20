Obras Sanitarias (OSSE) anunció una nueva obra destinada a ampliar la abastecimiento de agua en un sector de Punta Mogotes con fondos propios, que fue adjudicada bajo el nombre “Completamiento Redes de Agua 2026 – Cervantes Saavedra”. Los trabajos se realizaran sobre la avenida Cervantes Saavedra, entre Arana y Goiri y Rosales.

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La ampliación de la red, contempla la colocación de aproximadamente 325 metros de cañería PVC de 75 milímetros de diámetro, como también la instalación de una válvula esclusa, cuatro cruces de calle y la ejecución de 21 conexiones domiciliarias, además de los empalmes necesarios con la red existente.

Los trabajos permitirán completar la vinculación de las cañerías existentes y de esta manera regularizar el servicio en las parcelas alcanzadas, fortaleciendo la infraestructura de distribución de agua y acompañando el desarrollo urbano de General Pueyrredon.

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El convenio fue firmado por el presidente de OSSE, Tomás Amato, y su vicepresidente, Cristina Coria. Mientras que por la empresa adjudicataria lo hizo Donato Gorga. También participó del encuentro la jefa de Compras de OSSE, Silvia Soliverez.

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