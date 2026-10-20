La exdirectora de la Casa sobre el Arroyo, Magalí Marazzo, respondió a las críticas del actual director de Cultura, Francisco Taverna, sobre el estado del emblemático edificio de Mar del Plata y atribuyó los problemas detectados en los desagües y las filtraciones a la falta de mantenimiento posterior a la obra de recuperación. Además, cuestionó que las autoridades municipales le exijan explicaciones y sostuvo que son los funcionarios actuales quienes deben dar cuenta de la situación.

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“Eso tiene que ver con el mantenimiento. Yo dejé un manual de mantenimiento donde tienen que levantar eso, limpiar y volver a ponerlos. No lo hicieron. Tres años pasaron”, señaló Marazzo, en referencia a las losetas ubicadas sobre el techo suspendido de la vivienda, cuya limpieza resulta fundamental para evitar que las hojas y la tierra obstruyan las cañerías de desagüe.

Según explicó, la acumulación de residuos puede bloquear los drenajes y provocar problemas de ingreso de agua. La exfuncionaria aseguró que esa situación ya se había presentado anteriormente y que, cuando la casa todavía no tenía colocadas las losetas, debía retirar el agua del interior con un secador y baldes. “Destrozaron la casa”, sostuvo, al describir el estado en el que, según su versión, quedaron las cañerías.

Marazzo también se refirió a las filtraciones y remarcó que la obra contaba con un año de garantía, período durante el cual el Municipio podía reclamar a la empresa responsable por eventuales desperfectos o vicios ocultos. “Un año entero de garantía, que no pagaba nada el municipio, que podían reclamar cualquier tipo de vicio oculto”, afirmó. En ese sentido, consideró que las autoridades debieron haber intervenido ante los primeros inconvenientes, en lugar de plantearlos tres años después.

La exdirectora diferenció su responsabilidad en la gestión del museo de la ejecución técnica de los trabajos. “Yo no hice la obra, yo no hice el techo, yo no trabajaba en obras, yo hice la gestión”, expresó. También destacó que, durante su paso por el cargo, impulsó la reapertura de la Casa sobre el Arroyo luego de su cierre durante la gestión de Guillermo Montenegro, gestionó la asignación de fondos y realizó el seguimiento de los trabajos para evitar que quedaran paralizados.

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En otro tramo de sus declaraciones, Marazzo aseguró que durante tres años afrontó con dinero propio gastos vinculados con la limpieza y la seguridad del edificio, porque, según afirmó, el presupuesto municipal asignado a la Casa sobre el Arroyo nunca llegó. Además, recordó que vecinos habían presentado una nota con más de mil firmas para solicitar una reunión con el intendente y pedir su continuidad en el cargo. De acuerdo con su relato, Montenegro no los recibió.

Finalmente, la exdirectora sostuvo que busca que se conozcan las circunstancias que rodearon la gestión y el mantenimiento del patrimonio arquitectónico. “Estoy pidiendo una audiencia pública, porque estoy podrida de yo tener que defenderme. Ellos son los funcionarios, ellos son los que tienen que dar explicaciones, no yo”, concluyó.