La Obra Asistencial Mutual (OAM) inició una nueva etapa institucional con la asunción del Consejo Directivo elegido en la asamblea del 15 de septiembre, nuevamente encabezado por Rubén Pili como presidente. La conducción estableció como prioridades el ordenamiento institucional, la recuperación progresiva de las prestaciones médicas y la reconstrucción de la confianza de los asociados.

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Como primera medida, las nuevas autoridades dispusieron una auditoría integral de las áreas legal, contable e informática de la entidad. La revisión está a cargo del abogado penalista César Sivo y del estudio contable Abriata & Manna, cuyos informes servirán como base para definir un plan de regularización.

En paralelo, la conducción mantiene negociaciones con proveedores y prestadores de salud para avanzar en la normalización de la atención a las familias asociadas.

“Asumimos la responsabilidad de conocer en detalle la situación de OAM y de trabajar sobre los problemas que hoy afectan a los asociados. Sabemos que muchas familias atravesaron meses difíciles y necesitan respuestas. Vamos a informar cada avance con datos verificados, porque OAM es de sus asociados”, manifestó Pili.

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El presidente también ratificó el compromiso de la mutual con el sostenimiento de sus servicios comunitarios, entre ellos el Instituto Educativo Yumbel.

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Con el objetivo de presentar los primeros diagnósticos, informar sobre las gestiones realizadas y responder las consultas de los asociados, OAM convocó a una reunión informativa abierta para el próximo viernes 30 a las 18:00, en su sede central de (Balcarce 3296).

La jornada se enmarca en el proceso de revisión y reorganización impulsado por las nuevas autoridades, que buscan comunicar los avances de la gestión y dar respuesta a las inquietudes de las familias vinculadas a la mutual. Desde la institución también informaron que los canales de atención presencial y telefónica continúan habilitados en sus horarios habituales: de 08:00 a 16:00 por WhatsApp al 2235974137 o al teléfono 496-1031.

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