Los quirófanos móviles de la Secretaría de Salud municipal recorren los barrios de Mar del Plata durante la semana del 16 al 20 de noviembre para ofrecer jornadas de castración gratuita de perros y gatos, con el fin de promover la tenencia responsable en la comunidad.

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Una unidad funciona en el CIC La Herradura, ubicado en Moreno 12100, antes de las 8. En los mismos días y horarios, el servicio opera en la Sociedad de Fomento San Martín, situada en Génova 5284. Además, el viernes la atención se extiende al Centro Cultural Batán, emplazado en Calle 128 entre colectora y 143.

Las castraciones en todas las sedes son por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad, las autoridades admiten un solo animal por persona y realizan 15 castraciones por sede. Quienes desean conocer los requisitos y el cronograma de la próxima semana pueden ingresar a mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales .



La Secretaría de Salud municipal recuerda que los turnos online para la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, Canesa y Guanahani, se gestionan a través de la plataforma MDQ Digital . El sistema se renueva los jueves cada 14 días y permite seleccionar fechas disponibles, descargar recomendaciones pre y postquirúrgicas y gestionar la asistencia. Cada persona puede solicitar un único turno cada 60 días para perros o gatos.

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Los turnos para la próxima semana ya están adjudicados; la próxima turnera abre el jueves 19 de noviembre y la siguiente el jueves 3 de diciembre. En esta etapa inicial habilitan 15 turnos diarios para dicha sede y la plataforma envía un recordatorio por correo electrónico 48 horas antes de la cita. En caso de ausencia, los usuarios deben cancelar el turno mediante el mismo sistema con un margen de hasta 24 horas de anticipación. Toda la información complementaria se encuentra en www.mardelplata.gob.ar/turnoscastraciones .



El servicio de vacunación antirrábica está disponible en la sede de Zoonosis, Hernandarias 10200 y Canesa esquina Guanahani, de lunes a sábados entre las 8 y las 13. Adicionalmente, la campaña llega el jueves 19 de noviembre al CIC La Herradura y el viernes 20 a la Sociedad de Fomento El Progreso, ubicada en Tripulantes del Fournier 5450, en el mismo horario. De lunes a jueves, de 10 a 12, funciona también en la Delegación Batán, situada en Avenida Centenario y 155.



Las autoridades vacunan de forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses, exceptuando hembras preñadas o en lactancia. Es obligatorio que los perros concurran con correa, collar y bozal en el caso de razas y cruzas consideradas potencialmente peligrosas. Los felinos deben asistir en transportadoras, mochilas o bolsos, evitando cajas o traslados sueltos para prevenir escapes.

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