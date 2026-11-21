Nueva jornada gratuita de detección de ojo seco en el CEMA
El próximo jueves 26, el CEMA realizará controles oftalmológicos gratuitos enfocados en esta condición ocular crónica.
En el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre de 14 a 18 una jornada gratuita de detección y diagnóstico de ojo seco. Será por demanda espontánea y con un cupo máximo de 100 personas.
En ese sentido, las personas que presenten ardor, ojo rojo o irritado, sensación de arenilla, picazón, mala visión o molestias al mirar pantallas, sensación de sequedad, exceso de lágrimas, baja tolerancia al uso de lentes de contacto pueden tener ojo seco u otras patologías de la superficie ocular y no saberlo.
La jornada será coordinada por la Secretaría de Salud, en conjunto con la Sociedad de Oftalmología Mar del Plata y la Sociedad Argentina de Superficie Ocular.
Desde el Servicio de Oftalmología del CEMA se advirtió que la enfermedad del ojo seco es una patología crónica, muy frecuente, y que es importante el diagnóstico y tratamiento temprano. La
Para más información sobre el servicio de Oftalmología del CEMA ingresar en www.mardelplata.gob.ar/oftalmologiacema .