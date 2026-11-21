En el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre de 14 a 18 una jornada gratuita de detección y diagnóstico de ojo seco. Será por demanda espontánea y con un cupo máximo de 100 personas.

Ads

En ese sentido, las personas que presenten ardor, ojo rojo o irritado, sensación de arenilla, picazón, mala visión o molestias al mirar pantallas, sensación de sequedad, exceso de lágrimas, baja tolerancia al uso de lentes de contacto pueden tener ojo seco u otras patologías de la superficie ocular y no saberlo.

Puede interesarte

La jornada será coordinada por la Secretaría de Salud, en conjunto con la Sociedad de Oftalmología Mar del Plata y la Sociedad Argentina de Superficie Ocular.

Desde el Servicio de Oftalmología del CEMA se advirtió que la enfermedad del ojo seco es una patología crónica, muy frecuente, y que es importante el diagnóstico y tratamiento temprano. La

Para más información sobre el servicio de Oftalmología del CEMA ingresar en www.mardelplata.gob.ar/oftalmologiacema .

Ads

Ads