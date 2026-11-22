Una nueva jornada de capacitación de RCP tendrá lugar este martes 24 de 14:00 a 17:00hs en el SUM del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), ubicado en Pehuajó 250.

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El Programa Reanimemos continúa brindando capacitaciones en escuelas, sociedades de fomento, centros de salud, jardines de infantes, clubes barriales y universidades sobre técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), una maniobra de emergencia que permite salvar vidas.

El encuentro se realizará de sin inscripción previa y los participantes de la capacitación recibirán un certificado de asistencia, a su vez, para que todos los asistentes puedan realizar correctamente el módulo práctico se admitirán 30 personas.

El Programa Reanimemos tiene como finalidad brindar charlas acerca de la atención primaria del paro cardiorrespiratorio. Y además tiene como objetivo prevenir muertes evitables de origen cardiovascular, promover acciones para la toma de conciencia y enseñar las técnicas de reanimación cardiopulmonar.

La capacitación se da con la modalidad de clase teórico-práctica, consta de una presentación inicial y continúa con una descripción y ejecución de la maniobra de Reanimación Cardiopulmonar.

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La fase práctica se divide en estaciones de trabajo, cada una con un instructor a cargo. Los cursantes realizan las maniobras sobre muñecos de simulación y aprenden el correcto uso de los DEA (Desfibrilador externo automático) a través del ejercicio en simuladores.

El curso se lleva a cabo en espacios acordes para poder realizar este tipo de prácticas, y en lugares donde los participantes realizan sus actividades diarias, ya que el 70% de los episodios de muerte súbita ocurren fuera de los hospitales (en el hogar, trabajo, clubes, lugares públicos o incluso en la calle), por lo que es necesario formar a la comunidad como primer destinatario de este tipo de emergencias.

Aquellas instituciones públicas que quieran solicitar este tipo de encuentros pueden hacerlo ingresando en el sitio web de la Municipalidad www.mardelplata.gob.ar/reanimemosmgp .

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