Noviembre comenzará con nuevos incrementos en alquileres, transporte, medicina prepaga, colegios privados y telecomunicaciones, que sumarán presión sobre los presupuestos familiares bonaerenses.

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Los porcentajes dependerán de cada rubro, la jurisdicción y los acuerdos vigentes. En algunos servicios, los valores definitivos todavía están pendientes de publicación.

Alquileres

Los contratos tendrán actualizaciones según el índice y la frecuencia pactados entre propietarios e inquilinos. Para los acuerdos que utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL), los ajustes informados para noviembre son del 5,81% en revisiones trimestrales, 7,82% en cuatrimestrales y 12,95% en semestrales.

Estos porcentajes no se aplican de manera general a todos los alquileres, ya que cada contrato puede establecer otro mecanismo.

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Colectivos

Las subas anunciadas para los servicios alcanzados serán del 4% en la provincia de Buenos Aires y del 3,9% en la Ciudad de Buenos Aires.

El cuadro informado para las líneas provinciales contempla los siguientes valores con SUBE:

Hasta 3 kilómetros: $1.263,69.

$1.263,69. De 3 a 6 kilómetros: $1.421,65.

$1.421,65. De 6 a 12 kilómetros: $1.579,60.

$1.579,60. De 12 a 27 kilómetros: $1.895,54.

Los importes dependen de la jurisdicción y el recorrido, por lo que no representan una actualización del boleto local de Mar del Plata.

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Prepagas e IOMA

Las empresas de medicina prepaga aplicarán incrementos de distinta magnitud. Los ajustes informados alcanzan hasta el 2,88% en Sancor Salud, hasta el 2,75% en Omint, desde el 2,2% en Galeno y entre el 1,7% y el 2,2% en OSDE.

Por su parte, la cuota de los afiliados voluntarios de IOMA pasará de $108.504 a $113.900.

Peajes porteños

Los peajes de jurisdicción porteña tendrán una suba del 3,9%. La actualización alcanzará a las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia, además de los accesos Retiro II, Sarmiento y Salguero, con tarifas diferenciadas según el horario y la categoría del vehículo.

Colegios privados

Las escuelas privadas bonaerenses alcanzadas por el cuadro arancelario autorizado tendrán aumentos del 3% en noviembre y otro 3% en diciembre.

En noviembre, una primaria con subvención estatal del 100% podrá cobrar hasta $39.210, mientras que una con aporte del 40% tendrá un tope de $177.340.

Para el nivel secundario, los máximos serán de $43.230 y $230.450, respectivamente.

Telefonía e internet

Los incrementos dependerán de cada compañía y serán comunicados a los usuarios. Movistar informó un ajuste del 2,6%, mientras que los cambios de las demás empresas deberán consultarse en las notificaciones de cada prestador.

Luz, gas y agua

También se anticipan actualizaciones en electricidad y gas, aunque los cuadros tarifarios definitivos todavía no fueron publicados, según la información difundida.

En el caso del agua potable y las cloacas prestados por AySA, se prevé una suba de entre el 1,5% y el 2% por la actualización mensual del coeficiente tarifario. Ese ajuste corresponde al área atendida por la empresa.