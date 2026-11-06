El Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili” ubicado en Villa Mitre (Lamadrid 3870) presenta su programación para el mes de noviembre con una variada agenda de muestras, talleres y espectáculos.

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El espacio abrirá sus puertas de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 y los sábados y domingos de 14:00 a 18:00hs. Mientras que estará cerrado los días 7, 9, 11, 22 y 23 de este mes.

La entrada general tiene un valor de $4.500, mientras que estudiantes y jubilados abonan $3.000. Además, los martes la entrada es libre y gratuita. Y entre los servicios del museo se encuentran la Hemeroteca, el Archivo Documental, la Fototeca y la Biblioteca, disponibles de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.

Dentro de las muestras permanentes, se encuentra: “Mar del Plata en fotos y postales (1914-1932)”, un recorrido visual por la historia y el crecimiento de la ciudad a través de imágenes y objetos de época.

También existen propuestas temporales como: "Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950” y “Aquellos cines de Mar del Plata”, en el marco del Festival Internacional de Cine, donde se incorpora contenido de los primeros festivales de cine de 1954, 1959 y 1960.

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Durante el mes habrá talleres destinados a diversos públicos como lo son:

. El Taller de Proyectos Fotográficos, a cargo de Alejo Sánchez, se dictará los sábados de 15.30 a 17.30hs (costo: $75.000 mensual).

. La práctica de Chi Kung, guiada por Pablo Guzmán, tendrá lugar los martes y jueves de 15.30 a 17.30hs (costo: $44.000 una vez por semana y $52.000 dos veces por semana)

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Y los Encuentros de Meditación a cargo de María del Rosario Díaz, los días 15 y 29 a las 18.30hs.

Se menciona además que habrán otras actividades especiales:

. Viernes 6: a las 18:00hs se desarrollará la charla “La Sabiduría del Sentir”, a cargo de Silvia Vales, con entrada libre y gratuita.

. Domingo 8: de 12:00 a 00:00hs “Mardel Burguer”, un encuentro gastronómico que reúne a hamburgueserías locales con el objetivo de promover la gastronomía marplatense, impulsar el desarrollo de emprendimientos del sector y acercar a la comunidad una amplia variedad de propuestas de hamburguesas de calidad. Las entradas se encuentras disponibles por la página del evento.

. Sábado 14: a las 19:00hs tendrá lugar la propuesta “Tango & Raíces”, con Majo Sanchis y Marcelo Iglesias, quienes proponen un encuentro con nuestra identidad musical desde una mirada personal y contemporánea. La entrada general a $13.000. Con descuento: $ 10.000.

. Sábado 28: a las 20:00hs se presentará “Ecos del Barroco”, un encuentro con la sonoridad de los instrumentos históricos. Alexis Nicolet (flauta traversa barroca), Federico Dalmacio (violonchelo píccolo) y Leopoldo Gaillour (clavecín), conforman un trío de características poco habituales en la escena musical local. Entrada general a $18.000. Con descuento: $ 15.000.

Los interesados podrán consultar la programación completa en www.mardelplata.gob.ar/cultura .