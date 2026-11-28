Con la llegada de diciembre y los preparativos para las fiestas de fin de año, renovar la decoración navideña puede representar un importante gasto para las familias argentinas. La diferencia entre armar un árbol económico y uno de lujo supera las 50 veces.

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Para quienes buscan gastar lo menos posible, existen opciones de 90 centímetros con luces y adornos incluidos desde los $26.000. En tanto, un árbol tradicional de 1,50 metros, equipado con los accesorios básicos, requiere una inversión cercana a los $72.500.

Los valores también presentan importantes diferencias según el comercio. Mientras que en los supermercados se consiguen pinos de 1,50 metros por alrededor de $34.500, en los locales especializados en decoración pueden alcanzar los $395.000, sin incluir los adornos.

La iluminación es otro de los elementos que puede incrementar considerablemente el gasto. Los sistemas de luces inteligentes, que permiten modificar colores y efectos, se encuentran entre las alternativas más costosas.

En el segmento de lujo, un árbol completamente decorado puede alcanzar los $1.415.000. Este presupuesto incluye un pino de 2,10 metros, 600 luces LED inteligentes, esferas de distintos tamaños, figuras decorativas y una estrella.

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Ante esta marcada diferencia de precios, comparar entre comercios, aprovechar las promociones y reutilizar los adornos de años anteriores aparecen como alternativas para mantener viva la tradición navideña sin comprometer el presupuesto familiar.