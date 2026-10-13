Tres destacados bateristas y percusionistas de la escena local compartirán sus trayectorias y conocimientos en una Clínica de Batería pensada para músicos, estudiantes de todos los niveles y amantes del instrumento. La cita tendrá lugar el viernes 16 de octubre a las 20:00 hs en la sede del Instituto Musical Romairone (Entre Ríos 2930).

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La propuesta propone una jornada de intercambio de aproximadamente dos horas de duración, en la que los asistentes abordarán conceptos técnicos, aproximación a distintos géneros musicales y aspectos prácticos sobre el ejercicio profesional de la batería y la percusión en diversos frentes del ámbito artístico.

La actividad se desarrollará en el espacio de formación fundado en 2008 por Fernando Romairone, institución de referencia en el desarrollo de instrumentistas locales. Romairone ostenta una vasta trayectoria como sesionista y docente en géneros como tango, folklore, jazz rock, latina, blues y funk, habiendo integrado formaciones como Tribemol, Milano Farenga Romairone y Argotan, además de acompañar a referentes de la música nacional como Rubén Juárez.

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Por su parte, Francisco Maggio aportará su experiencia en diversos géneros tras haber compartido escenario con figuras como Luis Salinas, Alambre González y Luis Robinson, además de su labor en la Banda Sinfónica Municipal, la Opus 15 Big Band y orquestas de líneas de cruceros internacionales. Completa la nómina Santiago Sorrentino, percusionista de la comparsa de candombe afrouruguayo Manoahí y docente tanto del instituto como de la Orquesta Infanto Juvenil municipal.

La clínica contará con un cupo limitado a 40 participantes. Para consultas sobre aranceles, modalidad de inscripción o más detalles de la convocatoria, los interesados pueden comunicarse al teléfono 223 498 2075 o escribir a la cuenta de Instagram @instituto_romairone.

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