Para una diseñadora que factura sus servicios en Mar del Plata o una persona que vende productos en la ciudad, el monotributo reúne en una cuota mensual el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y el aporte a la obra social, cuando corresponde. La categoría se determina por la facturación bruta de los últimos 12 meses y, según la actividad, también cuentan la superficie del local, la electricidad, el alquiler y el precio unitario de venta. La revisión se realiza en febrero y agosto.

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Las 11 categorías y sus aportes jubilatorios

Valores nacionales de ARCA vigentes desde el 1 de agosto de 2026. Montos en pesos.

Categoría Tope anual de facturación Ads Aporte jubilatorio mensual A 12.009.410,45 Ads 18.246,86 B 17.595.182,74 20.071,55 C 24.670.494,31 22.078,71 D 30.628.651,43 24.286,58 E 36.028.231,33 26.715,24 F 45.151.659,41 29.386,76 G 53.995.798,87 41.141,46 H 81.924.660,37 57.598,04 I 91.699.761,90 80.637,26 J 105.012.519,20 112.892,16 K 126.610.838,75 158.049,02

¿Sirve para jubilarse? Sí. Los meses con aportes al SIPA que ANSES reconoce cuentan para los 30 años de aportes de la jubilación ordinaria, que exige 60 años para las mujeres y 65 para los varones. Si la persona también es empleada en relación de dependencia, los aportes previsionales y de obra social se hacen por ese empleo. La historia de pagos del monotributo se consulta en SICAM, con clave fiscal de ARCA.

Cuánto paga una persona de categoría A en Mar del Plata. La cuota nacional completa es de $49.527,18. Si adhiere a Ingresos Brutos Simplificado de ARBA, el total mensual de ambos conceptos es de $61.032,18 para servicios o $59.537,18 para venta de bienes. El régimen unificado está disponible para contribuyentes locales que cumplen las condiciones de ARBA. Si la actividad funciona en un local, también corresponde consultar al Municipio por la habilitación y la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.