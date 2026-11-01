La avenida Juan B. Justo, uno de los corredores comerciales históricos de Mar del Plata, se encamina hacia una nueva etapa de reconversión con una iniciativa orientada a revitalizar su actividad económica, recuperar su identidad y adaptar la oferta comercial a las nuevas demandas del mercado local y turístico. Bajo la denominación Distrito JBJ, el proyecto propone una intervención integral para poner en valor este espacio, que durante décadas se consolidó como un punto de referencia para residentes y visitantes, especialmente por su tradición textil e industrial.

Ads

Entre los objetivos de la iniciativa se encuentran fortalecer la competitividad de los comercios, dinamizar la circulación peatonal y vehicular y recuperar el protagonismo de la avenida dentro de la actividad productiva del partido de General Pueyrredon. La propuesta también busca combinar la historia comercial de la zona con nuevas oportunidades de inversión y servicios, con la intención de ampliar su atractivo tanto para los consumidores locales como para quienes visitan la ciudad.

En diálogo con El Marplatense, Javier Cicalese, prosecretario de la Cámara Textil de Mar del Plata, explicó los alcances de la iniciativa, que reúne comercios de distintos rubros e incorpora señalética con códigos QR para promover nuevas experiencias. “Se buscó desde el primer encuentro, agrupar a todos los comercios y empresas de la avenida. No sólo textiles”, relató.

Puede interesarte

En ese sentido, destacó la diversidad de propuestas que conviven a lo largo de la arteria y enumeró: “Juan B. Justo tiene muchas experiencias: moda, jugueterías, gastronomía, gimnasios, imprenta, farmacias…. y están identificados con un vinilo con QR que direcciona a la experiencia”.

La iniciativa apunta a visibilizar esa variedad de actividades y facilitar el acceso a la información sobre los comercios y servicios disponibles. Según remarcó el dirigente, se trata de “una gran variedad de rubros que forman parte del distrito, y aunque parezca increíble, muchos marplatenses desconocen”.

Ads

De cara a esta nueva etapa, Cicalese sintetizó el objetivo del proyecto: “Hoy apuntamos a redescubrir Juan B. Justo”. Además, hizo hincapié en las condiciones de accesibilidad de la zona y sostuvo que “hay un detalle no menos importante, siempre hay un lugar para estacionar”.

Puede interesarte

El prosecretario de la Cámara Textil también invitó a seguir las novedades del distrito a través de las redes sociales a través del perfil de Instagram @DistritoJBJ, donde se irán exhibiendo “todas las novedades que se vienen, y son muchas”. Además destacó que las acciones cuentan con el acompañamiento de la UCIP, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y la entidad de la que es representante.

Ads