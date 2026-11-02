En un acto que mostró volumen político y unidad del movimiento obrero local, la CGT Regional Mar del Plata – Batán puso en funciones a las nuevas autoridades de su Consejo Directivo para el mandato 2026-2030. La conducción formal quedó en manos del dirigente del gremio bancario Miguel Guglielmotti, quien asumió como secretario general flanqueado por tres delegados regionales adjuntos: Ítalo Carrizo (SAON), Carla Mancuso (SADOP) y Ezequiel Serra (STIGAS).

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El encuentro tuvo lugar en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio y contó con el respaldo explícito de la cúpula sindical nacional, reflejado en la presencia de Héctor Daer (Secretario de Interior de la CGT nacional), Marina Jaureguiberry (titular de SADOP Nación) y Juan Speroni (secretario general de los obreros navales de SAON), además de referentes de las distintas centrales de la ciudad.

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En su discurso inaugural ante más de 70 organizaciones confederadas, Guglielmotti trazó las prioridades de la gestión centradas en la contención del tejido sociolaboral del distrito: “Asumimos la responsabilidad de conducir la CGT con el compromiso de defender a los trabajadores. Reafirmamos que la unidad es el camino y que necesitamos organización, programa y acción para enfrentar la crisis del empleo, recuperar el salario y defender derechos”.

En esa línea, el nuevo esquema de conducción presentó una Agenda Laboral local, un documento estratégico con medidas orientadas a la reactivación productiva y la generación de puestos de trabajo digno en el cordón Mar del Plata-Batán.

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