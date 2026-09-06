La Fundación Desarrollo Portuario Argentino lanzará el ciclo audiovisual Sal y Luz los días 17 y 18 de septiembre en el microcine del Hotel Sheraton de Mar del Plata, en el marco de la Feria Internacional Portuaria (FIP 2026). La propuesta combinará divulgación científica y ambiental con contenidos sobre el patrimonio marítimo, a través de proyecciones, charlas y experiencias vinculadas a la actividad portuaria.

Ads

El cronograma se desarrollará en dos jornadas con participación de organismos y proyectos especializados. El jueves 17 a las 14:00, el INIDEP expondrá sobre el cultivo de pez limón en Argentina; de 15:00 a 16:00, el Proyecto Atlántico presentará el documental La chica del plástico junto a contenidos sobre especies marinas; y a las 16:00, Aves Argentinas ofrecerá un cierre con testimonios de marineros.

La agenda continuará el viernes 18 a las 09:30 con la exposición de Argentina MMO sobre industria marina sustentable. Luego, de 10:30 a 11:30, se dictará el taller Por el camino del agua, y el cierre estará a cargo de la proyección del documental Los últimos, producido por el Centro de Arte y Ciencia de la UTN Mar del Plata.

Puede interesarte

Debido a la capacidad limitada del microcine, las instituciones educativas interesadas deberán gestionar su inscripción previa mediante correo electrónico a [email protected], consignando los datos del establecimiento, cantidad de alumnos y horario elegido para participar de las actividades.

Ads

Ads