En el marco del Mes Azul desde la Secretaría de Salud impulsan una serie de jornadas de prevención, concientización y detección temprana del cáncer de próstata.

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Durante la semana del 16 al 20 de este mes, de 9 a 10:30 se realizará la detección de PSA (Antígeno Prostático Específico) sin orden médica en el laboratorio del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), ubicado en Pehuajó 250. Donde además se solicita no haber realizado el estudio en el transcurso del último año.

Dicho control, lo podrán realizar personas mayores de 45 años con antecedentes familiares o a partir de los 50 como examen preventivo anual.

A su vez, desde el servicio de Laboratorio Municipal solicitan que la personas interesada en realizarse el estudio cumpla con una serie de medidas especificas. Siendo estás: abstinencia sexual de tres días previos a la toma de muestra, siete días o más sin manipulación prostática (tacto rectal, masaje prostático, entre otros), no hacer ejercicio físico intenso el día anterior ni consumir alcohol. Y además, en caso de que esté cursando alguna infección o presenta fiebre deberá de esperar a que se resuelva el cuadro.

Por otro lado, el viernes 27 también de noviembre se desarrollará en el UM del CEMA la jornada de capacitación “Herramientas de detección precoz, criterios de derivación y manejo integral”, la cual estará a cargo de Juan Pablo Alvarez, Médico Oncólogo de la Secretaría de Salud.

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Esta jornada comenzará a las 8.30 y finalizará a las 9.30 con una charla taller dirigida al equipo de Salud. Y posteriormente, de 9.30 a 10.15, se llevará a cabo una charla abierta a la comunidad.

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