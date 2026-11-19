El senador nacional Maximiliano Abad recibió este jueves 19 de noviembre la notificación de su designación como consejero titular del Consejo de la Magistratura de la Nación. El legislador ocupará el lugar en representación del Senado una vez que preste juramento ante la Corte Suprema de Justicia.

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El Consejo organiza concursos públicos para seleccionar jueces y elabora ternas de candidatos. También administra recursos del Poder Judicial de la Nación, ejerce facultades disciplinarias e interviene en los procedimientos de acusación de magistrados.

La trayectoria del senador marplatense

Abad es abogado egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y se especializó en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En el Senado es vicepresidente de la Comisión de Acuerdos y está a cargo de su presidencia. También integra la Comisión Bicameral de Inteligencia y preside el Grupo Parlamentario de Amistad con China.

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Antes de llegar al Congreso, fue concejal de General Pueyrredon entre 2007 y 2015 y diputado bonaerense entre 2015 y 2023, etapa en la que presidió el bloque de Cambiemos. También encabezó la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires entre 2021 y 2024.

En el ámbito universitario, presidió la Federación Universitaria Argentina y es titular de la cátedra de Derecho Parlamentario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

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