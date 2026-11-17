Marcelo tiene 60 años y hace buena parte de su vida que trabaja en la calle. Vende en las peatonales de Mar del Plata y conoce de cerca las dos caras de un oficio que le permitió construir cierta independencia, aunque también lo dejó por fuera de muchas de las garantías del trabajo formal.

Ads

“Estoy acostumbrado. Trabajo desde que terminé casi la secundaria. Siempre trabajé en la calle”, contó en diálogo con el móvil de El Marplatense, en el marco del Día Internacional de los Vendedores Ambulantes, que se conmemoró el pasado 14 de noviembre.

Para Marcelo, una de las principales ventajas de su actividad es no tener un jefe ni horarios impuestos. “No tengo patrón, no tengo jefe, no tengo horarios. Soy libre en parte”, explicó. Pero esa autonomía tiene un costo: “No tengo derechos laborales, no tengo sindicato, no tengo obra social, no tengo vacaciones pagas. No tengo nada de eso”.

La actividad tampoco garantiza ingresos estables. Aunque reconoce que la llegada de turistas y visitantes durante la temporada puede mejorar las ventas, advierte que el movimiento comercial sigue siendo escaso. “En este océano se está vendiendo muy poco”, describió. A eso se suma una relación cotidiana con el público que, según cuenta, no siempre es amable: “Estoy acostumbrado al menosprecio de la gente. Sé que a algunos les molesta que haya vendedores ambulantes”.

Su historia también expone la vulnerabilidad que puede implicar trabajar por cuenta propia. El año pasado atravesó una trombosis que requirió una operación en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata. Tiempo después, sufrió complicaciones circulatorias que pusieron en riesgo una de sus piernas. Durante ese proceso, recibió atención médica y medicamentos a través del sistema público de salud.

Ads

Marcelo resume su trabajo como una actividad en la que cada responsabilidad recae sobre una sola persona: “Yo soy el contador, el empresario, el asistente, el vendedor. Todo soy yo. Yo soy una empresa”. En esa frase conviven el orgullo por sostenerse con su propio esfuerzo y las dificultades de un oficio que, aunque le da independencia, no siempre ofrece las protecciones necesarias.

Ads