La iniciativa “Mar del Plata Transparente” busca establecer un régimen de información trimestral sobre las cuentas municipales y publicar los datos en un tablero de consulta abierto a la ciudadanía.

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En una segunda parte del diálogo con El Marplatense, el concejal Rolando de Maio detalló cómo se implementaría el mecanismo, qué impacto podría tener en la gestión y cuál será el recorrido legislativo.

Ante la consulta sobre quién cargaría los datos y cómo evitar que el sistema se convierta en una herramienta partidaria, el edil sostuvo que la propuesta no requiere crear nuevas dependencias municipales. “Nosotros de La Libertad Avanza lo que hacemos es menos burocracia. Lo que hacemos es un régimen de simplificación de datos en los cuales taxativamente están enunciados en el proyecto de ordenanza cuáles son los datos y cómo deben ser presentados”, afirmó.

De Maio señaló que la Municipalidad ya dispone de esa información porque el registro de las cuentas públicas es permanente. La diferencia, explicó, estaría en acceder a los datos durante el año y no solamente después de su cierre, cuando se presenta la rendición de cuentas.

El proyecto contempla que la información se publique en un portal denominado “tablero público de consulta”, con recursos gráficos para facilitar su lectura. Aunque reconoció que algunos datos requieren conocimientos contables, el concejal consideró que la prensa y los representantes legislativos pueden contribuir a interpretarlos para la ciudadanía.

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Para De Maio, la responsabilidad fiscal no se limita a mantener un balance contable equilibrado. También incide en la capacidad del municipio para sostener los servicios básicos, mantener la infraestructura y responder a las necesidades de la ciudad.

“La responsabilidad fiscal de cualquier municipio no es una cuestión solamente de que te den las cuentas o armar un balance contable. Tiene consecuencias sobre la capacidad directa del municipio de prestar los servicios por los cuales nosotros hacemos los aportes”, remarcó.

En ese sentido, advirtió que los gastos permanentes sin una fuente de financiamiento sostenible pueden condicionar a las administraciones futuras. Según sostuvo, el régimen propuesto permitiría conocer qué recursos tiene el municipio, cómo los utiliza, qué obligaciones asume y cómo evoluciona su situación financiera.

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El concejal vinculó la iniciativa con las discusiones sobre las “herencias recibidas” entre distintas gestiones y consideró que contar con información periódica ayudaría a anticipar desequilibrios y fortalecer el control ciudadano sobre el Estado.

Respecto del avance legislativo, De Maio explicó que el proyecto seguirá el procedimiento habitual de las iniciativas presentadas en el Concejo Deliberante. Primero deberá tratarse en la comisión de Legislación y, si obtiene despacho favorable, pasará a la comisión de Hacienda. Luego podrá llegar a una sesión ordinaria, donde los 24 concejales deberán votar su aprobación o rechazo.

El edil anticipó que el tratamiento permitirá debatir posibles modificaciones y observaciones de los distintos bloques. “Es un cambio de visión, es un cambio de paradigma de cómo pararnos de cara al vecino”, sostuvo.

Por último, indicó que la propuesta ya formaba parte de la plataforma electoral de La Libertad Avanza para las elecciones municipales de 2023. También la enmarcó en la orientación política del espacio a nivel nacional y provincial, con el objetivo de trasladar sus criterios de responsabilidad fiscal y transparencia a la administración local.