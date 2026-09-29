El Municipio de General Pueyrredon presentó la programación de octubre de Cultura Comunitaria 2026, que a través del Programa Almacenes Culturales ofrecerá una serie de actividades gratuitas en distintos espacios y barrios de Mar del Plata.

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La agenda organizada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) incluye propuestas de teatro comunitario, música, danza, circo, cine, literatura, artes visuales y producción artística. También habrá iniciativas destinadas a infancias, jóvenes, personas gestantes y otros grupos de la comunidad.

Las actividades especiales comenzarán el viernes 2 de octubre, a las 8.30, con una Intervención Payasa Comunitaria y un Taller de Salud Integral en el Jardín Juanito Bosco, ubicado en Sagastizabal 4776. Ese mismo día, de 17.30 a 20.30, se realizará la primera jornada del Seminario de Teatro Foro en Córdoba y Peatonal, piso 13 del Banco Provincia, Anexo UNMDP. La propuesta requiere inscripción previa y tendrá una segunda jornada el viernes 9.

El martes 6, a las 12, habrá Juegos Payasos en el CAPS Santa Rita, en Guanahani 7751, mientras que el jueves 8, a las 13, la actividad se trasladará a Casita Belisario Roldán. Experiencia Zoquete Música, en tanto, se presentará el viernes 9 en la Escuela Primaria Nº 41, a las 10.30 y 13.30, y el viernes 16, a las 10.30, en la EP Nº 66.

Uno de los encuentros destacados será “Almamuro”, un Festival Comunitario que se realizará el sábado 17, de 11 a 16, en la Asociación de Fomento San Eduardo de Chapadmalal, ubicada en calle 841 entre 16 y 18. Durante la jornada se emplazará un mural colectivo realizado en mosaico. En caso de lluvia, la actividad pasará al sábado 24.

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La programación continuará el miércoles 21, a las 10, con un Cine Debate destinado a jóvenes en la Mutual OAM, en Belgrano y Neuquén. La iniciativa se desarrollará junto al programa de inserción socio ocupacional de Salud Mental del Municipio.

Por el Día de la Identidad, el jueves 22, desde las 9.30, habrá una jornada especial en el Faro de la Memoria. Allí se presentará un libro artesanal sobre los derechos de las infancias, participarán las Abuelas Narradoras “Koikon: guardadoras de memoria” y se realizará una presentación de The Zoquetes Rock. A las 10 también tendrá lugar Experiencia Zoquete Música.

El viernes 23, desde las 13.30, continuará el trabajo del mural en la Asociación de Fomento de San Eduardo de Chapadmalal, con participación de la Escuela Secundaria Nº 83 y Fundación Schollas. El martes 27, a las 9, habrá una jornada sobre estrategias para la crianza en el CAPS Alto Camet, mientras que el miércoles 28, a las 10.30, Experiencia Zoquete Música llegará al Jardín Colonia Barragán.

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Además de estas fechas, durante todo octubre continuarán las actividades semanales de Almacenes Culturales. Entre ellas se encuentran “Latidos de Barrio” en Estación Camet; Teatro Comunitario en el Centro Gerontológico Vértiz y la Fundación CEPES; Cuentos Nómades en establecimientos educativos de Las Heras y Belisario Roldán; y “Teatro Adentro” en las unidades penitenciarias 15 y 50 de Batán.

La programación también contempla talleres de cerámica, mosaico, arte textil y joyería, además de actividades de movimiento para personas gestantes, Danza Comunitaria, Circo, encuentros musicales para jóvenes y propuestas de cine comunitario.

Las iniciativas se desarrollarán en escuelas, centros de salud, sociedades de fomento, unidades penitenciarias y otras instituciones de distintos puntos del partido, con acceso gratuito para la comunidad.