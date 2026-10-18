Mar del Plata recibirá el 4 y 5 de noviembre el XI Encuentro Nacional de Despachantes de Aduana y el VII Encuentro Nacional de Agentes de Transporte Aduanero, organizados por el Centro Despachantes de Aduana (CDA). Las jornadas se desarrollarán en el Uthgra Sasso Hotel y reunirán a representantes de todo el país.

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La actividad comenzará el miércoles 4, a las 8.30, con la acreditación y las palabras de bienvenida de las autoridades de la institución y de la Aduana local. Durante ambas jornadas habrá mesas de trabajo, exposiciones y espacios de intercambio sobre los principales desafíos operativos y normativos del sector.

Entre los temas centrales se encuentran el impacto del DNU 70/2023 sobre la figura de los declarantes, la aplicación de inteligencia artificial en la clasificación arancelaria y las regulaciones cambiarias y bancarias. También se analizarán cuestiones institucionales y propuestas vinculadas con la actividad de los agentes de transporte aduanero.

La segunda jornada estará dedicada, entre otros asuntos, al Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, además de los procedimientos y las normativas que regulan el comercio exterior. El encuentro finalizará con la presentación de conclusiones y una cena de camaradería.

El presidente del CDA, Rubén Pérez, destacó la importancia de generar espacios de capacitación e intercambio entre profesionales. “Nos produce una enorme satisfacción el poder concretar esta posibilidad de juntarnos en un entorno agradable a debatir, intercambiar y capacitarnos, abordando temas que hacen a nuestro día a día”, expresó.

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De esta manera, Mar del Plata volverá a convertirse en un punto de encuentro para profesionales vinculados con el comercio exterior, en una convocatoria que buscará fortalecer el intercambio de experiencias y analizar los desafíos actuales de la actividad aduanera.