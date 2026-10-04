El encuentro tendrá como eje la relación entre ciencia, comunicación y océanos y llevará como lema “El océano en primera plana”. Las actividades centrales se desarrollarán en el Aula Magna Silvia Filler del Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), aunque el programa también contempla propuestas fuera del ámbito universitario.

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La iniciativa es organizada por la Red Argentina de Periodismo Científico (RADPC), junto con EurekAlert, la Cooperación Española, la Fundación Azara y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Además, el encuentro fue declarado de Interés Turístico y Cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura de General Pueyrredon.

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Cómo comunicar los cambios que atraviesan los océanos

Durante el foro se abordarán distintas herramientas y recursos que permiten al periodismo investigar y explicar las transformaciones que experimentan los ecosistemas marinos.

Entre las propuestas habrá exposiciones vinculadas con el monitoreo ambiental, el análisis de datos, las imágenes satelitales y las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación periodística.

También se analizará el uso de información para detectar posibles irregularidades en el ámbito marítimo y abordar problemáticas como la pesca ilegal. El objetivo será mostrar cómo grandes cantidades de datos pueden convertirse en contenidos periodísticos accesibles y comprensibles para la sociedad.

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Otro de los ejes estará relacionado con la presencia del océano en la agenda pública. En este sentido, periodistas e investigadores intercambiarán experiencias sobre el impacto de las expediciones científicas, las transmisiones en plataformas digitales y los nuevos formatos audiovisuales para acercar estos temas a diferentes públicos.

El programa incluirá además un taller sobre producción de contenidos para medios digitales, con herramientas destinadas a la elaboración de guiones y piezas audiovisuales para nuevas audiencias.

Una jornada para conocer el territorio

El segundo día tendrá una dinámica diferente y trasladará parte de las actividades al territorio costero.

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La jornada comenzará con distintas propuestas en el Faro de la Memoria y continuará con una caminata guiada por la zona de la desembocadura del arroyo Lobería.

El recorrido concluirá en Chapadmalal, donde los participantes mantendrán un encuentro con organizaciones y asambleas que trabajan en cuestiones relacionadas con la defensa del territorio y el ambiente.

Desde la organización consideran que el contacto directo con el territorio resulta fundamental para abordar y comunicar las problemáticas vinculadas con el océano y las zonas costeras.

En ese marco, durante el recorrido se tratarán temas como la transformación del uso del suelo, el crecimiento urbano sobre las playas, el acceso al espacio público y la preservación del patrimonio natural, geológico, paleontológico y arqueológico.

Habrá una actividad previa

La programación del foro comenzará antes de las jornadas presenciales. El 15 de octubre se realizará un taller virtual organizado junto con Salud sin Daño, que estará enfocado en el periodismo de soluciones y las comunidades costeras.

De esta manera, Mar del Plata se prepara para recibir a referentes de la comunicación científica y la investigación, con una agenda que buscará poner en discusión nuevas formas de contar, investigar y acercar a la sociedad los desafíos que atraviesan los océanos.