Mar del Plata será sede de la 19ª edición del triatlón Half ISS, una de las competencias de larga distancia más reconocidas del país, que se disputará el domingo 13 de diciembre con modificaciones en sus circuitos y una llegada especial a la Base Naval, en el marco de las celebraciones por sus 100 años.

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El evento, organizado por ISSports, reunirá a atletas que deberán completar 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo, en un recorrido que combinará distintos sectores de la costa marplatense con tramos de la ruta provincial 11.

La largada se realizará desde la playa del Centro Naval, mientras que los circuitos de ciclismo y pedestrismo atravesarán el sector sur de la ciudad y se extenderán hacia Miramar y Mar del Sur.

Como principal novedad, la línea de llegada estará ubicada en la Base Naval de Mar del Plata, en homenaje al centenario de la institución. El ganador de la clasificación general recibirá la Copa Base Naval 100 Años.

Premios y categorías de la competencia

El Half ISS formará parte del Campeonato Argentino de Triatlón sin Drafting, organizado por la Federación Argentina de Triatlón.

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La organización entregará premios a los cinco mejores competidores de la clasificación general y de cada categoría por edad, que abarcarán desde los 18 hasta los 70 años en adelante.

Además, se otorgarán reconocimientos especiales, entre ellos la Copa Italianissima, impulsada por la Asociación Nuevas Generaciones TERRA, y las copas Diario La Capital y Paseo Aldrey, destinadas a los mejores representantes marplatenses de las categorías masculina y femenina, respectivamente.

También habrá una competencia Sprint

La jornada deportiva incluirá una segunda modalidad destinada a quienes prefieran distancias más cortas. Se trata del triatlón Sprint, que comprenderá 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco kilómetros de pedestrismo.

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Esta prueba también sumará puntos para el Campeonato Argentino de Triatlón sin Drafting y contará con la participación de deportistas de distintas categorías.

Las inscripciones para ambas competencias ya se encuentran abiertas a través del sitio oficial de ISSports, donde los interesados pueden consultar los requisitos y detalles de la organización.

Con esta nueva edición, Mar del Plata volverá a posicionarse como escenario de importantes competencias deportivas, en una jornada que combinará el desafío físico de los participantes con un homenaje a los 100 años de la Base Naval.