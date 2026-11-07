Mar del Plata será escenario de la 14ª edición de los 10K Open Sports Verano el próximo 16 de enero de 2027. La tradicional competencia de atletismo tendrá largada y llegada en Plaza España, ofrecerá recorridos de 10 y 5 kilómetros y repartirá más de $4.000.000 en premios. La inscripción se realiza en la web www.superate.com.ar.

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La prueba volverá a convocar a corredores locales y turistas en el corredor costero norte de la ciudad, con un circuito que se desarrollará íntegramente sobre la avenida marítima en dirección hacia el norte de Mar del Plata.

La competencia contará con dos modalidades: la distancia principal de 10 kilómetros y una alternativa de 5 kilómetros, destinada a quienes quieran participar de la jornada deportiva con un recorrido más corto.

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En cuanto a los servicios para los participantes, la organización confirmó puestos de hidratación con agua y bebidas isotónicas durante el trayecto, cronometraje mediante chip electrónico y cobertura médica permanente.

Además, todos los corredores recibirán un kit oficial que incluirá una remera técnica PUMA, medias de la marca Sox y la medalla finisher, que se entregará al completar el recorrido y cruzar la línea de llegada.

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Con 14 ediciones consecutivas en su historial, los 10K Open Sports Verano se consolidan como una de las citas tradicionales del calendario deportivo estival de Mar del Plata, que cada temporada reúne a atletas y aficionados al running en uno de los principales escenarios naturales de la ciudad.

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