Mar del Plata se prepara para celebrar Halloween con una serie de actividades que se desarrollarán el sábado 31 de octubre en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa, organizada por la Municipalidad de General Pueyrredon, incluirá espectáculos, recorridos temáticos, juegos y propuestas culturales para todas las edades.

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Los espacios culturales permanecerán abiertos de 17 a 23 y ofrecerán diferentes experiencias relacionadas con el misterio y el terror.

En Villa Victoria, el público podrá recorrer un cementerio encantado y encontrarse con tres hermanas brujas. La propuesta contará con tres espectáculos musicales, espacios para fotografías y música para bailar en el parque.

Por su parte, Villa Mitre se transformará en un espacio habitado por fantasmas amigables, con juegos y peloteros para los más chicos. Mientras tanto, el Museo Castagnino ofrecerá una mansión zombie, donde los monstruos cobrarán vida y los personajes saldrán de los cuadros para sorprender a los visitantes.

En el Museo José Hernández, las leyendas rurales serán protagonistas de una noche dedicada al Lobizón, la Salamanca y otros relatos populares. La actividad incluirá historias alrededor del fogón, recorridos entre velas y música tradicional.

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El Centro Cultural Osvaldo Soriano tendrá un espectáculo de magia e ilusionismo a cargo de Yasomago, mientras que el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia presentará una experiencia en la que un extraño experimento devolverá a la vida a las criaturas del museo.

Además, la Biblioteca Leopoldo Marechal se convertirá en una escuela de magia y hechicería, donde los participantes podrán atravesar un túnel del miedo y superar diferentes desafíos.

La celebración también llegará a la zona comercial de Olavarría con una nueva edición del Festival Yeca, que se desarrollará de 20 a 23. La propuesta incluirá una feria, bandas en vivo, DJ, espacios para fotografías y distintas opciones gastronómicas.

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De esta manera, la ciudad ofrecerá una jornada de Halloween con actividades distribuidas en diferentes espacios, combinando propuestas culturales, entretenimiento y experiencias para disfrutar en familia.